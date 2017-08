OBRAS PARADAS

Continuam as dificuldades para os agentes do Governo do Estado enfrentar os problemas decorrentes das obras iniciadas e que estão paradas há mais de dois anos. Além da conclusão a que todos chegam de que não há planejamento ou, se há, é mal feito, também fica clara a falta de vontade para continuar os serviços nas obras que foram começadas em outras administrações. É um desafio ao contribuinte, aos órgãos de controle estatal, mas também ao eleitor.

BURACOS

A cidade de Macapá padece, a muitos anos, dos limites que são impostos pelas administrações municipais, seja por não convencer os governos estaduais de que precisam de dinheiros para projetos específicos como asfalto, por exemplo, seja pelo costume de não se importar por aquilo que realmente interessas ao morador: ter uma cidade com vias que ofereçam condições para tráfego. Assim, conformadas, caminham as administrações municipais que se sucedem.

PARTE DO CONDUTOR

Os condutores de veículos, motorizados ou não, estão perdendo uma grande chance de demonstrar que o trânsito daqui pode evoluir sem a presença dos órgãos fiscalizadores tanto do município como do estado. Se houvesse a determinação individual de cumprir as regras e os condutores imprudentes deixassem ser imprudentes, em pouco tempo se poderia transferir os funcionários públicos do Detran, do Batalhão de Trânsito e da CTMac para outras funções.

ELEIÇÕES

Todos os passos dados pelos políticos que detêm mandato estão sendo cuidadosamente calculados. Até mesmo os que caminham nas nuvens ou tem a cabeça ou o pensamento nas nuvens, assim pensam. Mesmo aqueles que já perceberam que terão muitas dificuldades para renovar o mandato popular acreditam que vão recuperar o espaço e fazer alguma coisa daquilo que disse, em campanha que ia fazer e, assim recuperar o prestígio.

CONSELHOS PROFISSIONAIS

Pelo menos três dos Conselhos Profissionais que atuam no Estado do Amapá estão com processo eleitoral aberto. Conselho de Contabilidade, Conselho de Engenharia e Agronomia e Conselho de Arquitetura e Urbanismos estarão elegendo presidentes e conselheiros federais. Entre os profissionais de cada categoria profissional a movimentação se restringe a grupos específicos, entretanto, não motivam os profissionais.