O que é ‘distritão’, o que muda para 2018 e como deve ser em 2020

Câmara deve aprovar para a próxima eleição modelo que desconsidera votos em partidos, como transição para o distrital misto; entenda os diferentes sistemas.

A Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira o relatório da comissão especial da reforma política que, entre seus principais pontos, cria um fundo com dinheiro público – estimado em 3,6 bilhões de reais – para financiar campanhas eleitorais e muda o formato da disputa para deputado federal já na eleição de 2018.

O relatório aprovado na comissão prevê a adoção do chamado “distritão”, um sistema em que o eleitor vota apenas em candidatos – os mais votados são eleitos, independente do desempenho dos partidos. Hoje, as vagas são preenchidas levando em conta tanto a votação individual quanto os votos dados às legendas.

O “distritão”, segundo os autores da proposta, seria um modelo de transição, substituído a partir de 2020 pelo sistema distrital misto, no qual o eleitor vota duas vezes: uma no candidato; outra, no seu partido preferido.

Comparação entre o modelo atual e os modelos propostos:

COMO É HOJE

DISTRITÃO

DISTRITAL MISTO

1. Cada estado tem um determinado número de vagas na Câmara de acordo com o total de eleitores – Macapá, que tem um dos menores contingentes eleitorais, pelo mínimo, tem 8 deputados federais;

2. Os eleitores podem votar nos candidatos ou nas legendas. São somados os dois tipos de votos e chega-se à votação total dada a um determinado partido ou coligação;

3. Para definir o total de vagas por partido é usado o quociente eleitoral (divisão do total de votos pelo total de vagas). Se Macapá tem 400 mil votos e 8 vagas, o quociente é de 50 mil, ou seja, a cada 50 mil votos recebidos, o partido ou a coligação elege um deputado.

1. Cada estado, que passa a ser considerado um distrito eleitoral, tem um determinado número de vagas na Câmara – o mesmo de hoje;

2. Os eleitores podem votar apenas em candidatos. Os votos dados a cada político não irão, como é hoje, compor a votação total de sua legenda.

3. Os candidatos mais votados são eleitos independente do desempenho de seus partidos.

1. Cada estado é dividido em distritos de acordo com o número de eleitores. Um município como Macapá, por exemplo, pode ter mais de um distrito;

2. Os eleitores votam duas vezes: uma em seu político preferido; outra, no partido de sua preferência, que não precisa ser o mesmo de seu candidato;

3. Metade das vagas a que cada distrito tem direito é preenchida pelos candidatos mais votados. A outra metade será preenchida pelos partidos de acordo com suas votações