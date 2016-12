O ORÇAMENTO E O EMPRÉSTIMO

Os deputados estaduais se preparam para atender mais um pedido do Executivo Estadual. Depois de autorizarem o empréstimo de 300 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal agora se preparam para colocar no orçamento esse valor e engordar a previsão da receira de 2017. No papel consta que os valores emprestados serão destinados a investimento e, em nenhuma hipótese, será gasto em custeio.

COMEÇOU A CHUVA COMEÇARAM OS BURACOS

As chuvas do começa da semana já apresentar o cartão de visita e indicaram os resultados que são capazes de produzir. Logo de cara deixou ruas e avenidas nas cidades de Macapá e Santana, além de começar a aparecer os primeiros buracos do inverno nas principais vias como a Hildemar Maia, a Leopoldo Machado e indicar que vai dar muito trabalho para que os funcionários da prefeitura mantenham o tráfego na Avenida Claudomiro Morais, em toda a sua extensão.

A POSSE DO PFEFEITO

Fo no começo da noite do dia 19, segunda-feira. A solenidade aconteceu no auditório do novo prédio onde passou a funcionar a 10ª Zona Eleitoral de Macapá. Os juízes titulares da 2.ª e da 10.ª zonas dirigiram os trabalhos de diplomação do prefeito, da vice-prefeita e dos 23 vereadores do município de Macapá. Não faltou ninguém e os diplomados aguarda a posse que está marcada para o primeiro dia do ano que vem, na Câmara Municipal.

TERRAS DA SERRA

Foi anunciado com muito destaque a transferências das terras urbanas da sede do município de Serra do Navio, no Estado do Amapá. Os 312 hectares corresponde apenas à área já ocupada com moradias e a diferença e que agora, a prefeitura do município pode começar a oferecer os terrenos para aqueles que estão com a casa em cima. Retiradas as terras pública sobram para a prefeitura algo em torno de 2.770 terrenos de 15mx30m.

PULO ERRADO

Logo depois da posse do prefeito e da vice-prefeita de Macapá, além dos 23 vereadores, que estava observado apresentando indisfarçável insatisfação era o presidente estadual do PPS, ex-vice-prefeito Alan Sales. Alan Sales trocou o cargo de vice-prefeito pelo cargo de presidente da CAESA para um dos seus correligionários e mais alguns outros cargos na administração estadual. Pulo errado pois o candidato que escolheu, perdeu!

UMA MULHER VICE-PREFEITA

Relembrando os tempos de Helena Guerra, a ex-vereadora Telma Neri foi diplomada vice-prefeita do município de Macapá na chapa que elegeu Clécio Luis. Telma Neri tem a experiência de um mandato de vereadora completado em 2016 e agora projeta uma ação bem organizada para executar na posição de substituta imediata do prefeito do Capital.