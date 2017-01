O NOVO MANDATO DE CLÉCIO LUIS

O prefeito Clécio Luis tomou posse no dia 1.º de janeiro de 2017 para, na qualidade de prefeito de Macapá, dirigir os interesses do município macapaense por mais quatro anos.

Do grupo de candidatos a prefeito de Macapá que tiveram os seus registros efetivados pela Justiça Eleitoral para as eleições de 2016, acabou se destacando o prefeito que estava no exercício e se habilitou para o segundo turno como o mais votado e confirmou, no segundo turno de votação, com larga margem sobre o adversário, que era o escolhido pela população para dirigir o Município.

A preferência foi decorrente do bom trabalho que realizara no mandato que assumira em 2013 e a confiança da população no trabalho é representada pela reeleição para mais um mandato, o que tomou posse no dia 1.º de janeiro de 2017.

Depois de ajustar as alianças, vencer as eleições e tomar posse, o prefeito Clécio Luis conta com vice-prefeito diferente. A ex-vereadora Telma Neri substitui o presidente do PPS, Alan Sales que, depois de aliar-se a um adversário, cumpriu apenas o tempo para que o mandato de vice-prefeito fosse concluído.

As alianças bem feitas e consolidadas acabaram por dar oportunidade para que o prefeito Clécio Luis seguisse o seu trabalho e ajustasse o orçamento municipal às condições atuais, possibilitando o exercício com muitas contenções, mas dentro da realidade da Prefeitura e da exigência população.

O esforço, agora, é para melhorar as condições dos serviços que oferece à população macapaense, especialmente nas áreas de educação, saúde e mobilidade. Sabe que para isso precisa contar com a habilidade política dos seus aliados e o empenho de todos os seus auxiliares diretos, dando condições de trabalho para os servidores municipais, atenção para os aliados e respondendo às reclamações e sugestões da população.

Segundo o prefeito, disposição não faltará.