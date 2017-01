Por anos, nós confiamos na noção popular de que pessoas passam por cinco estágios de luto, começando com a negação e terminando com a aceitação. O novo pensamento é que não existe uma série de estágios a serem seguidos no período de luto. Ao contrário, pessoas experimentam uma “bagagem” enorme de sentimentos e sintomas que vêm e vão e eventualmente somem.

CMM: POSSE DO VEREADOR

Foi empossado como vereador de Macapá na quarta-feira, dia 18, o professor universitário Dreiser Alencar, da Rede Sustentabilidade. O novo membro do poder legislativo municipal assumiu a vaga deixada por André Lima (PPL), que se licenciou para comandar a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac). A posse aconteceu na sala de reunião da Câmara de Vereadores. Dreiser, que é do mesmo partido do prefeito Clécio Luís (Rede), pela primeira vez, assume um cargo político.

HOSPITAL METROPOLITANO

Em obras desde 2001, o prédio do Hospital Metropolitano poderá ter outra destinação. A possibilidade é uma das medidas estudadas pela prefeitura de Macapá, que deverá tomar uma decisão definitiva sobre o caso até o fim do primeiro semestre de 2017, garante a Secretaria Municipal de Obras (Semob), pasta responsável pelo empreendimento. Devido os custos estimados o caso, no entanto, é tratado com cautela pela Prefeitura.

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE IGUALDADE RACIAL

Os interessados em participar da eleição para compor o colegiado do Conselho Estadual de Igualdade Racial poderão se inscrever até o dia 14 de fevereiro. Terão direito a participar das eleições, as entidades da sociedade civil, devidamente registradas, cujo Estatuto conste o trabalho e a defesa dos interesses de mulheres, comunidades quilombolas, religiões de matrizes africanas, capoeira, hip hop, movimento LGBT, Marabaixo e outras.

REMOÇÃO DE CASAS

Foram iniciados na quarta-feira, dia 18, os serviços de limpeza e remoção de casas no canal do bairro Muca. Os trabalhos fazem parte da ação integrada da Prefeitura de Macapá. Equipes das secretarias municipais de Obras e Infraestrutura Urbana, de Manutenção Urbanística, das Subprefeituras, de Assistência Social e do Trabalho, e da Guarda Municipal retiraram quatro casas que foram construídas em cima do canal, obstruindo a passagem da água.

MORATORIA EM SANTANA

O prefeito municipal de Santana, Ofirney Sadala, decretou moratória com relação às dividas com fornecedores de material e serviços pelo período de três meses. Apesar de durante a campanha, não ter levantado essa possibilidade, logo quando começou o processo de transição começou a falar em não pagar os fornecedores não teriam qualquer prioridade, contrariando promessas feitas aos empresários que os apoiaram.