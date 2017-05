O Dia Nacional da Adoção foi marcado por palestras e relatos emocionantes no Fórum de Macapá

A adoção não é a última maneira de se ter um filho, mas sim outra forma de ser pai e de ser mãe.

Foi o que mostrou a programação realizada pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Macapá – Área Cível Administrativa, na manhã deste dia 25 de maio, quando é comemorado o Dia Nacional da Adoção.

As palestras referentes ao tema “Adoção Tardia: Convivência Familiar, Direito de Todos”, apresentaram aos presentes que a adoção tardia é difícil, mas também é possível e necessária. Mostraram, principalmente, que é preciso vencer os mitos de que crianças mais velhas dão mais trabalho e tem maior dificuldade de adaptação.

Na abertura do evento, a assessora jurídica do Juizado da Infância e da Juventude, Cyranette Cardoso, disse que o procedimento de adoção é rápido e a preparação dos futuros pais é obrigatória para o convívio familiar. “É de grande importância que os pais se preparem para adotar buscando grupos de apoio à adoção e passando por treinamentos, que são previstos em lei”, ressaltou Cyranette.

A presidente da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção – SAAD, Katiane Figueira, falou sobre os objetivos da entidade no contexto da adoção. “A SAAD tem o objetivo de esclarecer, divulgar e estimular a adoção, juntamente com o Judiciário. Hoje viemos apresentar o trabalho que realizamos na sociedade, para que as pessoas que estiverem interessadas em adotar saibam quem procurar e onde encontrar apoio”, falou Katiane Figueira.

Nelson da Silva Ribeiro e Rita de Cássia, ele fiscal da Prefeitura de Macapá e ela Pedagoga, adotaram um menino há um ano, e falam que a alegria de adotar pela segunda vez é tão grande ou até maior do que a primeira.

“Já temos um filho adotivo, hoje com 27 anos, um homem formado, bombeiro e um exemplo de filho. Temos três filhos, dois adotivos e uma biológica. Apesar das grandes batalhas que enfrentamos, olhamos para trás e vemos que valeu muito a pena tudo o que vivemos. As crianças, quando nascem, recebem um tapinha para provocar o choro e nosso filho, ao contrário de outras crianças, precisava de um incentivo para aprender a sorrir, e hoje vemos o quão feliz ele é”, disse emocionada Rita.

A professora de Língua Portuguesa da Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, Socorro Costa, é membro do grupo de apoio à adoção e coordena o projeto “Adoção na Escola”, trabalhado nas Escolas Risalva Freitas e Padre Ângelo Biraghi. “O grupo de apoio à adoção, juntamente com a coordenação das escolas, promove a capacitação dos professores para que possam trabalhar o tema com os alunos. As dúvidas são esclarecidas e, quem sabe futuramente, eles adotem crianças ou adolescentes, conforme o desejo do seu coração”, enfatizou a professora.

A aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Risalva Freitas, Maiara Freitas, disse que a professora Socorro Costa estimula a divulgação do tema “adoção” entre os alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. “Nossa professora de Língua Portuguesa trabalha a adoção entre os alunos há bastante tempo. Hoje em dia temos um conhecimento maior sobre o assunto e aprendemos que toda família é igual, independente de se ter filhos de sangue ou de coração”, ressaltou a aluna.

Durante a apresentação do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá, que cantou músicas como Imagine – John Lennon e Seguindo no Trem Azul – Roupa Nova, a maestrina do grupo, Leandra Valério, disse que “crianças são como sementes do amanhã, que devem ser cuidadas com muito amor e carinho para florescer para a vida”.

Participaram da programação a Comissão de Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá, o Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente – NAECA, da Defensoria Pública do Estado, a Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção – SAAD, o Abrigo Ciã Katuá, a Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA e alunos da Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral.