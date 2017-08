O DESAPARECIDO (I)

Após cerca de cinco meses desaparecido, o jovem Bruno Borges, retornou para casa de seus pais na manhã da sexta-feira, dia 11. Para a imprensa o pai do jovem, Athos Borges, confirmou a informação. O pai de Bruno disse ainda que o filho passa bem. Athos Borges, no entanto, não quis entrar em detalhes sobre o período de sumiço de seu filho que foi, inicialmente, considerado um grande mistério para a polícia.

O DESAPARECIDO (II)

O estudante de psicologia Bruno Borges desapareceu de sua casa no dia 27 de março deste ano. Ele deixou para trás 14 livros criptografados, em uma linguagem que ele mesmo criou. Há poucas semanas a “Teoria da Absorção do Conhecimento” foi publicada – o primeiro livro do sumido. Desde os primeiros dias da investigação sobre o desaparecimento, polícia vem trabalhando com a possibilidade de que o episódio seja na verdade uma ação de marketing.

CPI DO BNDES

Está confirmado para esta terça-feira o inicio dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada no Senado, para investigar o BNDES. Treze senadores são membros titulares da Comissão, todos já indicados; e 10 são suplentes dos quais três ainda faltam ser indicados. Funciona como presidente da CPI o senador amapaense Davi Alcolumbre e como relator o senador do Maranhão, Roberto Rocha. Um dos membros titulares é o senador Randolfe Rodrigues (REDE).

DAVI & FUNAI

Na sexta-feira esteve em Macapá o general Frankliberg Ribeiro de Freitas, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), atendendo a um convite do senador amapaense Davi Alcolumbre (DEM). No começo da manhã de sábado, em comitiva, foram para o município de Oiapoque. O objetivo é a entrega de 23 geradores de energia, 7 voadores e 6 motores de 40HP com recursos de uma emenda parlamentar do senador que visa melhorar as condições das comunidades indígenas daquela região.

REFORMA POLÍTICA

Um dos pontos mais polêmicos da reforma política que foi aprovada na comissão especial e que seguiu para o Plenário da Câmara Federal é a dotação que os deputados pretendem, de 3,6 bilhões de reais para custear as campanhas políticas de 2018. A alegação seria o desequilíbrio que teriam com a proibição de haver doação de empresas, tipo a JBS. Esse financiamento, segundo os partidos de oposição, diminuirão as possibilidades de renovação dos parlamentos.

SEGURANÇA PÚBLICA

Continua com problemas o sistema de segurança pública estadual para garantir direitos dos cidadãos que moram no Estado. A morte do gerente do Bando do Brasil é uma desagradável referência e que deixa todos com a sensação de segurança agravados. As providências estratégicas precisam ser tomadas para que as famílias não continuem chorando a perda de seus entes queridos.