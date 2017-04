O ABANDONO DA NAVEGAÇÃO FLUVIAL

A navegação fluvial na Amazônia tem se revelado uma solução para a população da região e aparecido como um grande problema para as autoridades dos governos dos diversos entes federativos localizados na região.

Com estatísticas escassas e estudos preliminares, as autoridades do setor transporte público, nem se tocam e deixam, literalmente, a água rolar enquanto o usuário é mal tratado, explorado em muitos casos e obrigado a desafiar a sorte e a insegurança em cada viagem que faz se valendo da navegação fluvial.

No Estado do Amapá os problemas são ainda maiores!

Por ser o único Estado do Brasil isolado, considerando o aspecto rodoviário, a população do Amapá se vale da navegação aérea e lhe resta se valer da navegação fluvial. Não que a navegação fluvial seja um modo ruim para ser utilizado, mas pela forma como os governantes têm tratado, ao longo do tempo, esse importante meio de deslocamento.

De certa maneira é difícil de compreender tanto descaso pelo setor.

Esse modo de transporte já apresenta para todos, inclusive os governantes, as vias prontas. Os rios estão ai, obra da natureza, prontos para serem usados como meio de deslocamento que poderia ser perfeitamente disciplinado.

As estradas federais estão enterrando milhões para suportar o asfalto das BRs. As estradas estaduais são preferência da destinação de parcelas significativas do orçamento público. Enquanto isso as vias fluviais, que estão prontas, não merecem qualquer atenção.

As embarcações são feitas, a maioria, nos estaleiros improvisados, contando apenas com a experiência do “velho” construtor. Os terminais de passageiros e carga acompanhada simplesmente inexistem, aliás, existe um, inacabado, em Santana, servindo de ponto de encontro de viciados e desocupados.

Os embarques são feitos de qualquer maneira, sobre pranchas estendidas entre o píer e a embarcação, sem qualquer cobertura e sem qualquer proteção, e tudo isso ao sabor das maresias. Depois a luta é por um ponto para atar a rede. E muitos outros problemas.

Isso precisa mudar. E logo… Em nome desse usuário que precisa de atenção.