Número de mortos em naufrágio no Rio Xingu sobe para dez

A navegação da Amazônia precisa ser regulamentada oficialmente para ser fiscalizada com eficiência.

Subiu para dez o número de mortos no naufrágio de uma embarcação de passageiros no Pará, na madrugada do dia 23. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), 15 pessoas já foram encontradas com vida.

O navio Comandante Ribeiro, com cerca de 70 pessoas a bordo, naufragou numa região conhecida como Ponte Grande do Xingu, localizada entre os municípios de Senador José Porfírio e Porto de Moz. A embarcação saiu de Santarém com destino final em Vitória do Xingu. A Polícia Civil investiga as causa do naufrágio.

O Sistema de Segurança Pública e o Centro de Comando de operações estão no local com equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

Duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública decolaram de Belém com destino a Porto de Moz levando reforço do efetivo da Defesa Civil, do Centro de Perícias Científicas, do Grupamento Fluvial e da Diretoria de Telecomunicações da Segup.

Será montada uma sala de situação na Câmara de Vereadores de Porto de Moz e uma estrutura para atendimento das vítimas, no Ginásio Chico Cruz, localizado no mesmo município. Duas lanchas do GFlu foram deslocadas ao local, uma de Almerim e outra de Vitória do Xingu.