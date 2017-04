No Dia Mundial do Sorriso, jovens de baixa renda têm a oportunidade de receber tratamento odontológico gratuito em Macapá

No próximo dia 28 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial do Sorriso, o projeto Dentista do Bem, da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Turma do Bem, com apoio do Ministério Público do Amapá (MP-AP), vai selecionar jovens de baixa renda do município de Macapá para receber tratamento odontológico gratuito. Na ocasião, será realizada a quinta edição da Maior Triagem Odontológica do Mundo.

Pela quinta vez, a Turma do Bem e parceiros promovem a atividade para recuperar a saúde bucal de adolescentes carentes com idades entre 11 e 17 anos. A ação acontecerá simultaneamente em mais de 300 municípios do Brasil, e outros 10 países da América Latina e Portugal.

Em Macapá, a triagem será na Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco (Praça do Araxá), das 9h às 16h. Para participar o jovem deve ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhado de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência.

O intuito do evento é identificar adolescentes de baixa renda, que necessitam de tratamento odontológico e proporcionar-lhes qualidade de vida por meio do acesso à saúde bucal. “Um adolescente que não tem possibilidade de ir ao dentista e de cuidar da boca, será um adulto infeliz. Isto porque quem sente dor não estuda, não brinca, não consegue um bom emprego, não beija na boca e se afasta dos amigos. O acesso à saúde bucal de qualidade faz com que esses jovens sejam incluídos novamente na sociedade”, afirma o coordenador regional voluntária da TdB, dentista Daiz Nunes.

A triagem

O processo é simples, rápido e não invasivo: o dentista faz um exame visual da condição bucal de cada jovem e preenche uma ficha com dados sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica da família.

Sobre a Turma do Bem

É a maior rede de voluntariado especializado do mundo, contando com 16 mil dentistas atuando em 14 países. Oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, focando-se em dois públicos principais: jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência doméstica. Em 15 anos, impactou quase 68 mil jovens e mais de 750 mulheres. Tem um modelo inovador de gestão, baseado no voluntariado e caracterizado pela fácil replicabilidade.

Serviço:

Evento: Mega Triagem do projeto Dentista do Bem

Quando: 28 de abril

Hora: das 9h às 16h

Local: Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco – Endereço: Praça do Araxá