NEM O BOM É ACEITO.

A falta de confiança parece ser o grande desafio para ser enfrentado pelo Governo do Estado no início de mais um ano deste mandato.

Sabendo que precisa derrubar esse muro que está dificultando a administração e enterrando os planos do Governo, os agentes públicos estaduais se debatem em questões que não conseguiram vencer ou organizar-se para vencer, desde os dois primeiro anos desta Administração.

Observa-se que os problemas do ano de 2015 passaram para 2016 e, agora, continuaram a desafiar a gestão em 2017.

Começa desde a elaboração do orçamento público estadual que continua tendo uma distribuição de receita sem qualquer novidade que possa indicar uma guinada da administração na direção da solução de pelo menos um dos problemas para os quais busca uma solução e nunca se encontra.

O teste final pode ser com mais uma tentativa, por exemplo, na direção da Secretaria de Saúde, para onde o governador nomeou um agente público experimentado em outros setores da administração e que contabiliza resultados capazes de servir de suporte para a entrada, mas que, certamente, não garantem, por si só, superar o temporal de problemas acumulados durante os últimos dois anos, na Secretaria que teve um gestor para cada ano.

A questão é que os problemas não estão apenas da gestão da Secretaria da Saúde. Eles ganham espaço em outros setores do governo com especial gravidade que deixam os dirigentes sem condições de agir a partir dos planos, pelos desgastes recentes que desafiam a todos e, especialmente, àqueles que se dispõe a tentar implantar até as orientações gerais, por não dispor do apoio daqueles que vão tornar as propostas reais.

A reação dos trabalhadores em educação e de alunos por causa da implantação da escola em tempo integral é o reflexo da desconfiança e da estratégia usada para implantar uma regra nova, esperada e que tem dado certo em outros Estados da Federação.

A desconfiança é tanta que nem o bom está sendo aceito.

Problema muito sério.