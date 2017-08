MORRE VEREADOR DE SANTANA

Na quarta-feira, dia 23, na Câmara Municipal de Santana, aconteceu o velório do vereador Vicente Marques (PSDC). O parlamentar faleceu nesta terça, dia 22, aos 60 anos, vítima de um AVC. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao vereador que estava no seu quinto mandato e tinha atuação expressiva no poder legislativo municipal. O enterro foi realizado no cemitério de Santana.

POSSIVEL VAZAMENTO

O candidato que está sendo acusado nas redes sociais de ter vazado a prova do concurso público da Polícia Militar do Amapá afirma que é inocente. Ele revelou que a divulgação de sua foto em grupos de WhatsApp e Facebook resultou em ameaças diárias. Audrim Marcus Bruce, de 20 anos, contou que se inscreveu para fazer a prova, mas no último momento desistiu. Ele cursa o segundo semestre de Direito, e, por correr o risco de ser chamado e não ter o diploma em mãos decidiu abrir mão da prova.

NAUFRÁGIO

A Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA) comunicou que a embarcação M/B Capitão Ribeiro, pertencente à empresa Almeida e Ribeiro Navegação, LTDA, que naufragou durante a noite de terça-feira, dia 22, na Ponta Grande do Xingu, no município de Porto de Moz, não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros. Pelo menos 10 pessoas morreram durante o naufrágio do barco que saiu de Santarém com destino ao porto de Vitória do Xingu, em Altamira.

NEGADO O PEDIDO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou na quarta-feira, dia 23, o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a analisar um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Moraes também negou pedido semelhante, apresentado, em junho, apresentado por quatro deputados da oposição, que também questiona suposta omissão de Maia em decidir sobre a abertura ou rejeição de processos de impeachment pendentes de análise.

SAIU A QUINA PARA MACAPÁ

Um apostador de Macapá acertou, sozinho, as cinco dezenas da Quina e faturou o prêmio de R$ 3.003.496,81, em sorteio realizado segunda-feira, dia 21, pela Caixa Econômica Federal, na cidade de Araraquara, em São Paulo. O valor pode ser resgatado desde quarta-feira, dia 23, dois dias após o início do processo, de acordo com as regras da loteria. O ganhador marcou os números 16, 36, 42, 66 e 68, numa jogada única realizada em uma lotérica na Rua Santos Dumont, no bairro Buritizal, Zona Sul de Macapá.

DESCASO: QUADRA DE ESCOLA DO ESTADO

Depois de sete meses após ser destruído por ventania, o telhado da quadra da Escola Estadual Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, localizada no bairro Brasil Novo, permanece sem ser recuperada. De acordo com professores e alunos da escola, a quadra está isolada desde o acidente e as atividades de educação física acontecem nas salas de aula. A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) informou que a empresa responsável pelas obras já foi licitada e que os serviços para a recuperação do telhado da quadra devem iniciar na próxima semana.