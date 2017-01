O ministro da Saúde, Ricardo Barros, estará na próxima sexta-feira, dia 13/01, em visita ao Amapá graças a articulação da bancada federal do Estado e do coordenador da bancada amapaense e vice-líder do governo federal no Senado, Davi Alcolumbre (Democratas-AP). Na ocasião, Ricardo Barros, visitará a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul da cidade e o Centro de Reabilitação localizado na Zona Norte, em obras desde 2015 e com previsão de conclusão em julho deste ano.

TELHADO DA QUADRA DESABA

O telhado da quadra da Escola Estadual Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, localizada no bairro Brasil Novo, na Zona Norte de Macapá, desabou no início da tarde de quarta-feira, dia 11. De acordo com o diretor da Escola, uma ventania por volta das 12h provocou o desabamento da estrutura que já havia sido condenada pela Defesa Civil do Amapá em novembro de 2016. Não houve feridos no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.

ACIDENTE, COM MORTE, NA PERIMETRAL NORTE

O diretor do Denit – Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes afirma que a empresa responsável pelo guindaste que está sendo apontado como principal causador da quebra da ponte do Cupixi não teria autorização para passar na ponte, que não suportando o peso da máquina desabou na madrugada de terça-feira, dia 10. O acidente vitimou Antônio Mario Lira da Silva, de 32 anos, que estava no caminhão.

JE NE PARLE PAS

O Centro de Língua e Cultura Francesa Danielle Miterrand, em Macapá, não vai realizar processo seletivo para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2017, segundo a direção da instituição. A escola, que é a única pública a oferecer o curso gratuito de francês no Amapá, estaria buscando regularização junto ao Conselho Estadual de Educação. O Centro é mantido pelo Governo do Estado e fica previsto o processo seletivo só para agosto quanto já deverá estar regularizada a instituição. Por enquanto apenas “Je ne parle pas”.

MAIS UM ANO SEM CARNAVAL DAS ESCOLAS

Pelo segundo ano consecutivo o Amapá não terá o desfile das escolas de samba. Cinco das seis escolas do primeiro grupo já decidiram que não vão desfilar em fevereiro nem em setembro, como queria a Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). As agremiações carnavalescas confirmaram, entretanto, um grande evento no mês do carnaval e garantiram que a data não vai passar em branco. A proposta da Liesap foi rejeitada na integralidade.

UMA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO

A Justiça Federal do Amapá concedeu liminar suspendendo a interdição da agência da Caixa Econômica Federal pelo Procon na última segunda-feira, dia 9. A Superintendência do banco argumentou que a interdição foi ilegal. Segundo Célio Lopes, superintende da Caixa no Amapá, “Foi uma conduta ilegal, foi mais para responder a um apelo popular do que uma ação calçada na lei. A lei municipal da fila prevê suspensão do alvará dentro de um rito administrativo que leva alguns dias, e não assim de imediato”.