Ministro da Saúde chega a Macapá para participar de encontros com autoridades locais e visitar obras de seu ministério

A articulação da visita foi feita pelo coordenador da bancada federal do Amapá, senador Davi Alcolumbre.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve na sexta-feira, dia13/01 em visita ao Amapá graças a articulação da bancada federal do Estado e do coordenador da bancada amapaense e vice líder do governo federal no Senado, Davi Alcolumbre (Democratas-AP).

Na ocasião, Ricardo Barros, visitou a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul da cidade e o Centro de Reabilitação localizado na Zona Norte, em obras desde 2015 e com previsão de conclusão em julho deste ano.

A obra, no, fonoaudiólogos, nutricionistas e profissionais de diversas especialidades atuarão no atendimento à população.

A agenda incluirá ainda uma reunião com prefeitos, secretários municipais, gestores de saúde e parlamentares estaduais e federais, no auditório do SEBRAE/AP, para dialogar assuntos referentes à pasta governamental da saúde para o Amapá.