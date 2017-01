Ministério anuncia apoio a três estados contra crise em presídios

Amazonas, onde 64 presos foram mortos, receberá força integrada para auxiliar na gestão das prisões; Mato Grosso e Rondônia terão equipamentos de segurança.

No dia em que o número de mortos apenas em presídios da Região Norte do país chegou a cem detentos, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou ajuda federal a três estados que vêm enfrentando problemas com o sistema prisional.

Entre eles está o Amazonas, palco de 64 mortes confirmadas – número pode chegar a 67 com a localização de três corpos ao lado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde 56 presos foram mortos. Os outros estados são Rondônia e Mato Grosso – as três unidades da federação, segundo o Ministério da Justiça, pediram ajuda ao governo.

Moraes está em negociação com autoridades de outros governos estaduais quando deve anunciar mais cooperações. Outros estados estão em alerta por causa do risco de confrontos entre facções criminosas que dominam os presídios.

O ministério informou que o auxílio será providenciado conforme a necessidade manifestada por estado. Segundo a pasta, não têm sido feitos pedidos de envio de tropas da Força Nacional de Segurança. Roraima, palco de 33 mortes durante uma rebelião na sexta-feira, vai refazer pedido desse tipo, negado pelo próprio Moraes em dezembro do ano passado.

Para o Amazonas, haverá ajuda imediata da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário, que auxiliará na gestão do sistema prisional.

Para Rondônia e Mato Grosso, estão previstos investimentos para modernizar e dotar as penitenciárias de equipamentos de monitoramento e segurança, conforme acordado com os estados.

Ontem, dia 7, o ministro conversou com o governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), e autorizou o envio de equipamentos para presídios.

Na sexta-feira, dia 6, o ministro da Justiça apresentou o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem como um dos objetivos principais a racionalização e modernização do sistema penitenciário.

O plano pretende também reduzir homicídios, feminicídios e a violência contra a mulher e promover o combate integrado à criminalidade transnacional – ligada a grandes quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e de armamento pesado.