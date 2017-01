Mesmo sem a Liesap cinco escolas de samba prometem ir ao sambódromo desfilar

Piratas da Batucada, Maracatu da Favela, Piratas Estilizados, Unidos do Buritizal e Cidade de Macapá já confirmaram participação.

As escolas de samba estão programando um ensaio técnico no Sambódromo no dia 17 de fevereiro, estiveram no local fazendo uma avaliação da estrutura e do espaço do evento. O representante da Escola de Samba Piratas da Batucada disse que as escolas cogitam a criação de uma nova entidade representativa das agremiações.

A relação das escolas de samba com a Liga das Escolas de Samba do Amapá, a Liesap, está muito desgastada e pode estar dando seus últimos suspiros como entidade de representação daquelas agremiações, na opinião dos dirigentes das escolas. Marcelo Zona Sul, presidente da Escola de Samba Piratas da Batucada, mostra-se um dos mais descrentes com a Liesap.

Os dirigentes da Escola do Bairro do Trem e de outras escolas avaliam a possibilidade de fundar uma nova entidade representativa que possa tratar dos interesses do Carnaval Amapaense e das própria entidades carnavalescas do Amapá.

O presidente Marcelo Zona Sul, aliás, já não deixa meias palavras para destacar a sua atual avaliação de cenário quando diz que, sem meias palavras, “estamos com esse plano aí e se Deus quiser vai dar certo”, além do que, acrescenta, as escolas não foram procuradas pela liga para oferecer qualquer suporte para o carnaval de 2017.

Disse ainda o presidente da Piratas da Batucada: “A liga não se pronunciou em nada. Não podemos esperar porque se a nossa entidade não tem como atrair recursos para nós no momento e não tem condições de fazer algo, nós temos que fazer”

Justificando e para não deixar o Carnaval passar em branco, como no último ano, quatro escolas do grupo especial: Piratas da Batucada, Piratas Estilizados, Maracatu da Favela, Unidos do Buritizal e do grupo de acesso: Embaixada de Samba, farão um grande evento na avenida do samba.

A ideia é oferecer uma programação alternativa para os foliões que esperavam pelos desfiles especiais das escolas esse ano. Os sambas-enredo que vão embalar as escolas são os mesmos que seriam utilizados nos desfiles do ano passado.

“A ideia foi manter o enredo para não haver mais custos. O que era para 2016 passou para esse ano e o que era para esse ano fica para 2018”, explicou Obério Leite presidente da Escola de Samba Piratas Estilizados.

As escolas prometem que quem for ao Sambódromo no dia da festa, vai poder presenciar um belo espetáculo das baterias, mestres salas e porta bandeiras além das comissões de frente, que dão um show a parte.

Segundo os organizadores, o evento conta com o apoio do governo do Estado que cedeu o espaço, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Bloco da Camisinha que fará a abertura da festa.