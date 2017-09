MESMO NO TEMPO DE “FUFUCAR”

Estamos entrando no último quadrimestre de 2017. Tempo em que as atenções se voltam para o Congresso Nacional que está tendo dificuldades para votar a reforma política, depois de experimentar, seguramente, um dos anos mais difíceis de uma legislatura na composição da democracia brasileira.

Neste momento os brasileiros observam o que restou de um dos países mais promissores da América Latina e especialmente da América do Sul. O povo venezuelano por uma escolha errada de um caminho que, além de estar na contramão do desenvolvimento, encolheu as suas necessidades do tamanho de um ditador que não conseguiu ser ele mesmo.

Mas não é só a Venezuela que caminha para o isolamento, alguns países, apesar de ricos, não abrem as suas fronteiras para tornar a seu habitante um agende do desenvolvimento universal, para continuar dentro dos limites das ambições e do humor de ditadores, com acontece na Coreia do Norte.

No Brasil, apesar de todas as dificuldades, a população ainda pode manifestar-se, dizer o que gostaria de ser e ter, mesmo que descubra que faz parte de um sistema que é frágil e dependente das ações dos seus dirigentes, algumas não republicanas e outras completamente criminosas, que leva todos a conviverem com o comportamento de dirigentes que se apoiam na mesma estrutura para atuar no que lhe parece certo.

Pela falta de líderes nacionais, o brasileiro acaba se agarrando em ídolos momentâneos e que já não aparecem apenas no meio artístico, mas também de dentro da estrutura da Administração Pública que vê esses seus chefes avançarem além dos limites que a coerência administrativa lhe incumbe.

Mesmo assim, com todos esses problemas, o povo aceita as peças que estão no tabuleiro, mesmo que tenha que fufucar em uma das principais poltronas do Poder, na espera de dias melhores.

Aqui mesmo no Estado do Amapá o tempo é de organizar o orçamento que deveria ser planejado para que a discussão no legislativo fosse apenas uma atividade profissional e não uma oportunidade de barganha.