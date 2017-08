Melhora a iluminação pública da cidade de Macapá em pelo menos 89 áreas diferentes

E mais de 500 pontos de luz serão restaurados nas próximas semanas, em Macapá.

Quase três meses de execução, o programa Macapaluz alcança mais de 89 áreas diferentes, atendidas com o serviço de manutenção e restauração de pontos da rede de iluminação pública. Os trabalhos consistem em recuperar os apagados, com a troca e instalação de lâmpadas, em bairros, praças, arenas, distritos e em ruas e avenidas de grande trafegabilidade.

Na terça-feira, dia 8, as ações iniciaram na Zona 10, que compreende os bairros Marabaixo I, II, III e IV, Conjunto Cajari, Parque Lagoa, Goiabal, Cabralzinho, Porto do Céu e distrito do Coração. De acordo com o subsecretário municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Antônio Ferreira, esta área representa a segunda maior em extensão com número de lâmpadas apagadas no município.

“Estamos atendendo áreas que há muito tempo não eram assistidas e que possuem o maior número de lâmpadas apagadas. Só nos bairros Marabaixo I, II e III, por exemplo, são mais de 500 pontos que precisam ser restabelecidos. Nosso objetivo é garantir, além de uma melhor iluminação nas vias, a segurança das pessoas que transitam nelas”.

Nesta semana, as ações do Macapaluz serão concluídas na Zona 9 (Morada das Palmeiras e loteamento Amazonas). Todo serviço é orientado, com vistorias de acompanhamento feitas por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob). Após a conclusão desta primeira etapa, o Município planeja fazer novos contratos para a execução de serviços de expansão, georreferenciamento, implantação do sistema de gerenciamento e inserção de novas tecnologias.