Manifestações religiosas e culturais marcam aniversário de 259 anos de Macapá

As comemorações do aniversário de Macapá iniciaram bem cedo com muito Batuque e Marabaixo em frente à igreja São José. A celebração da santa missa em ação de graças pelos 259 anos da cidade foi presidida pelo padre Álvaro. O prefeito Clécio Luís, a vice-prefeita Telma Nery, os senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre, os vereadores professor Rodrigo, Rinaldo Martins e Dreiser Alencar, além de outras autoridades, participaram do momento de adoração, fé, bênçãos e agradecimentos.

“A nossa cidade tem sido palco de diferenças partidárias e ideológicas, mas, mesmo assim, é a nossa grande casa. Local onde todos se unem para festejar e agradecer a Deus pelas conquistas”, disse o senador Davi Alcolumbre. Randofe Rodrigues fez um apanhado histórico da cidade, mas deixou o recado. “Temos que pensar como queremos Macapá daqui a 40 anos, é por isso que todos que vêm morar aqui não têm como não se apaixonar. Logo, temos o dever de cuidar desta linda cidade”, destacou o senador.

O prefeito Clécio Luís reiterou que o maior presente que Macapá pode receber é o cuidado de todos como se fosse a grande casa. “Como prefeito, esse é o quinto ano que participo das comemorações. E este ano estamos lançando a nossa nova logomarca. Usamos a bandeira do Município, as cores dela e como slogan ‘Cidade melhor é dever de todos’, que é a mensagem que eu quero deixar nesse aniversário, que todos cuidem de Macapá”.

Ao final da celebração, prefeito e demais autoridades seguiram em cortejo com o Banzeiro do Brilho de Fogo até a Praça Floriano Peixoto, onde a programação continuou com atrações artísticas, culturais e esportivas. Nem o sol forte apagou o brilho da festa de 259 anos de Macapá e o Banzeiro animou as comemorações com muito Batuque e Marabaixo por onde passou. “É a valorização e o reconhecimento de um povo rico em cultura”, afirmou a dona de casa Marina Santos.



Fotos: Max Renê / Saulo Silva

Texto: Adryany Magalhães/Asscom PMM