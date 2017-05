Mais um carro cai no Canal do Beirol e por pouco mais vidas não foram ceifadas

A escuridão e a falta de sinalização do local estão deixando o trecho muito perigoso, principalmente onde duas vidas já foram perdidas.

Outro acidente aconteceu no Canal do Beirol decorrente da falta de sinalização e carência de qualquer proteção para os condutores. Desta feita foi um táxi que saia de um motel mergulhou no canal na madrugada de domingo, dia 30, por volta das 2 horas da madrugada.

O taxista atendia ao chamado de um casal que estava no motel às proximidades do canal. Chovia muito na hora do acidente.

Quando o carro saiu do prédio o motorista errou o ponto certo da curva, atrapalhado pela escuridão e pela falta de sinalização no local. Os ocupantes conseguiram sair do veículo sem ferimentos e o carro foi retirado no início da manhã por um caminhão reboque.

Acidentes no Canal do Beirol são bem comuns. Um dos mais graves ocorreu no dia 23 de dezembro do ano passado, quando dois irmãos morreram afogados depois que o carro deles caiu dentro do canal.

Os moradores afirmam que o local passou a ser demais perigoso, principalmente à noite, pela falta de sinalização e a escuridão. Atualmente não dá para saber nada sobre mão e contramão no local e dizem os que ficam mais perto da zona perigosa que a cena se repete e com isso vira rotina.

Pediram urgentes providências das autoridades quando se fazia a matéria no domingo pela manhã.