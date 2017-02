Maiores de 12 anos terão que tirar CPF se forem dependentes no IR

Obrigatoriedade de possuir o documento para quem é listado no imposto de renda a partir desta idade, que antes era de 14 anos, vale a partir de hoje.

A Receita Federal reduziu de 14 para 12 anos a idade mínima para a qual é obrigatório possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A obrigação de tirar o documento a partir dessa idade vale para que for incluído como dependente em declaração do imposto de renda. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira e passa a vale a partir de hoje.

Segundo a Receita, a medida foi tomada para melhorar o controle sobre as declarações do imposto.

“A obrigatoriedade reduz casos de retenção de declarações em malha, reduz riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios e, também, a inclusão de um mesmo dependente em mais de uma declaração”, diz a Receita em comunicado.