“Lei Seca”, como ficou agora? E o que caracteriza uma infração

Sou mesmo obrigado a soprar o “bafômetro”? Pergunta comum que os condutores abordados se fazem.

As férias e as festas de aniversário da Cidade e, principalmente o carnaval, a ingestão de bebidas alcoólicas aumenta, o que ainda não é assimilado completamente pelos condutores, mas como esta a atual legislação da chamada “Lei Seca”.

Caracterização da infração

O Código de Trânsito Brasileiro traz duas possibilidades de imposição das sanções.

1. Art. 165 do CTB. “Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:”

2) A do art. 165-A, “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clinico, pericia ou outro procedimento que permita certificar influencia de álcool ou outra substancia psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”

Em ambos os casos: 7 pontos na CNH, R$ 2.934,70 de multa, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses (e em caso de reincidência do condutor no período de até 12 meses, aplica-se a multa em dobro).

É notório que a segunda determinação é abusiva, o meio jurídico é praticamente unânime de que tal medida afronta brutalmente vários direitos fundamentais do cidadão.

Em primeiro lugar, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e, em segundo lugar, porque fere a Presunção de Inocência.

O condutor tem a faculdade de fazer ou não o teste. Não se pode presumir que o mesmo está embriagado apenas porque não realizou o exame.

O que fazer no momento da abordagem?

O teste do “bafômetro” pode ser interpretado como um instrumento para o condutor “livrar-se” da autuação.

Dito isso, se você NÃO BEBEU, deve fazer o teste e ficar livre de qualquer consequência.

No entanto, se você BEBEU se aconselha que não faça o teste, pois o resultado seria uma prova cabal do seu estado etílico, bem como implicaria ao condutor as consequências de ainda responder ao processo criminal.

O bafômetro é tolerância zero?

Na verdade NÃO.

Ocorre que a legislação aceita uma pequena margem de erro. Essa margem está determinada pela Resolução 432 do Contran, em seu art. 6ª, II.

“Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por: […] II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I; […]”

Ou seja, até 0,04 mg/L NÃO HÁ INFRAÇÃO.

Portanto, é necessário que o valor considerado seja igual ou superior a 0,05 mg/L. Caso contrário, NÃO HÁ INFRAÇÃO!

Entretanto, é muito comum o valor medido ser inferior a 0,05 mg/L e o agente de trânsito, ainda assim, autuar o condutor.