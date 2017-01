Justiça suspende eleições para seis cargos da Mesa Diretora da Alap

Suspensão atendeu ao pedido do próximo presidente Kaká Barbosa. Eleições ocorreram após renúncia de antiga Mesa Diretora.

A Justiça do Amapá suspendeu na sexta-feira, dia 30, a eleição de seis cargos da Mesa Diretora para o biênio 2017/2019, da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

O pleito aconteceu no dia 6 de dezembro. A decisão atende ao pedido do deputado Kaká Barbosa (PT do B), presidente do parlamento para os próximos dois anos.

No mandado de segurança, Kaká alegou vícios na eleição citando como a exemplo de candidato disputando mais de um cargo e cédulas de votação sem atender as exigências impostas pelo Regimento Interno. A Assembleia Legislativa ainda não se manifestou sobre a decisão.

A eleição ocorreu após os membros da Mesa Diretora renunciarem aos cargos em novembro com o objetivo de forçar a destituição do presidente eleito Kaká Barbosa.

O deputado, no entanto, conseguiu que a Justiça considerasse válida a sua eleição para o biênio 2017/2018 por decisão judicial e provocou uma nova eleição somente para os cargos restantes da Mesa Diretora.

A suspensão foi expedida pela desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). Ela aceitou os argumentos apresentados por Kaká Barbosa sobre a suposta violação ao Regimento Interno da Alap.

“Isso me leva a concluir, nesse exame perfunctório, que o direito invocado pelo impetrante tem certa plausibilidade, pois o certame não obedeceu às formalidades exigidas para eleição da Mesa Diretora, previstas no Regimento Interno, eivando o procedimento de nulidade”, assinalou Pini, na decisão.

Como a decisão, foram anuladas as eleições de Augusto Aguiar (PMDB) para a primeira vice-presidência, Luciana Gurgel (PMB) na segunda vice-presidência, Jaci Amanajás (PV) na primeira secretaria, Jory Oeiras (PRB) na segunda secretaria, Paulo Lemos (PSOL) na terceira secretaria e Jaime Perez (PRB) na quarta secretaria.