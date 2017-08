Com o slogan “Justiça e Paz em Casa”, a campanha acontece no período de 21 a 25 de agosto foi criada com a finalidade de ascender o real sentido da palavra paz. A abertura foi às 8 horas da segunda-feira, dia 21, no hall da Central de Conciliação no Fórum de Macapá. Na oportunidade, representantes da rede de atendimento à mulher estiveram presentes para reforçar ainda mais a cooperação com o Judiciário nas ações de enfrentamento à violência doméstica.

CAESA: A QUALIDADE DA ÁGUA DEPENDE DA ARRECADAÇÃO

“A qualidade da água que você consome depende da arrecadação”. A frase foi repetida mais de uma vez em entrevista concedida pela diretora comercial e de negócios da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA), Magaly Xavier, ao programa Conciliando as Diferenças, levado ao ar pela Rádio Universitária 96,9FM todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. O tema da entrevista foi a realização das 300 primeiras audiências de conciliação que acontecerá no período de 21 a 25 de agosto no Fórum da Comarca de Macapá,

DAVI & UNIFAP

A empresa do consorcio JL, responsável pela obra esta executando os serviços, mas ameaçava parar de vez por causa de pagamentos atrasados, já foi informada do pagamento. A confirmação foi repassada ao senador durante conversa com o Ministro da Educação, Mendonça Filho, que é do mesmo partido que Davi, o Democratas. Os 35 milhões já foram depositados na conta da Universidade Federal do Amapá, fazendo com que os serviços de construção não tenham solução de continuidade.

UNIÃO ESTAVEL E A MORTE DE UM COMPANHEIRO

É possível o reconhecimento de união estável depois do falecimento de um dos companheiros. Caso você esteja vivendo em união estável com seu companheiro a mesma deve ser entendida como “a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.” A formalização dessa união poderá ocorrer de maneira extrajudicial ou judicial:

MACAPABA

Famílias beneficiadas com moradias no conjunto habitacional Macapaba e isentas da taxa de aluguel pelo imóvel reuniram-se na sexta-feira, dia 17, no “Espaço Mont Blanc”, para tratar dos detalhes de como será dado o processo de gratuidade no pagamento das unidades. O benefício foi concedido pelo governo federal após articulação ao longo de um ano do senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) e destina-se às vítimas do incêndio ocorrido em 2013 que destruiu centenas de casas no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL

Pesquisas recentes apontam que o Brasil é o país com a maior carga tributária em toda América Latina e Caribe. Estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela que brasileiros pagam o equivalente a 33,4% do tamanho da economia em taxas e impostos, um montante valorativo que se estivesse sendo devidamente destinado, o país teria solucionado todos os problemas sociais e sanado todos os gargalos que nos dias atuais emperram o desenvolvimento da nação.