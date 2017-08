Justiça do Amapá realiza a Jornada Itinerante Fluvial “Manoel Queiroz” no Arquipélago do Bailique

O Arquipélago do Bailique recebe mais uma edição da Jornada Itinerante Fluvial no período de 06 a 11 de agosto.

Realizada há 21 anos pelo Tribunal de Justiça do Amapá, a jornada leva prestação de serviços jurisdicionais às comunidades interioranas de várias localidades do Estado. Em especial, essa edição terá o nome do colaborador da Justiça Manoel Queiroz, morto em junho deste ano em Vila Progresso.

O servidor Rubens Barros, integrante da equipe da Jornada Itinerante, explica a homenagem: “Manoel Queiroz foi nosso grande parceiro, mais conhecido como Manoelzinho, que foi brutalmente assassinado na Vila Progresso, no dia 25 de junho. Esta é uma forma que encontramos para homenagear uma pessoa que tanto contribuiu para a realização de nossas Jornadas no Bailique”.

Sob a coordenação do Juiz Luciano Assis, a Jornada Fluvial terá como parceiros a Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio do Amapá – FAMAP, Polícia Técnico-Científica – POLITEC, Conselho Tutelar da Zona Norte, Defensoria Pública do Estado – DEFENAP, Ministério Público e o projeto “Viajando com a Leitura”, coordenado pela contadora de histórias Marta Oliveira.

Durante os seis dias da Itinerância Fluvial serão ofertados serviços de emissão de 1ª e 2ª vias da carteira de identidade ou Registro Geral (RG) e CPF, distribuição de hipoclorito de sódio para o tratamento da água consumida como bebida e para o preparo de alimentos, além de sulfato de alumínio para tratar a água armazenada nas caixas d’água. Serão feitas também orientações jurídicas e mediação de conflitos, entre outros.

A Jornada Itinerante Manoel Queiroz também contará com a participação da jornalista inglesa Leila Lark, que produzirá um documentário sobre essa forma rápida, eficiente e acessível de distribuir Justiça.