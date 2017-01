Juíza Lívia Simone é a nova titular da 6.ª Zona Eleitoral que atende o município de Santana

A posse aconteceu ontem no auditório do Tribunal Regional Eleitoral e o mandato vai se 2017-2019.

Em Sessão Administrativa realizada ontem, dia 25, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Carlos Tork, empossou a juíza Lívia Simone Oliveira de Freitas Cardoso como nova titular da 6ª Zona Eleitoral, que atende o município de Santana.

Ela terá um mandato de dois anos, Biênio 2017-2019. A magistrada substitui o juiz Normandes Antônio de Sousa, que ocupou o cargo no período de 2014-2016.

Durante a posse, o presidente do TRE saudou a nova titular da 6ª Zona Eleitoral e deu boas vindas à juíza. Por sua vez, a magistrada ressaltou que se empenhará no novo desafio profissional, assim como fez ao longo de sua carreira na magistratura.

Lívia Simone é amapaense, tem 41 anos, casada e tem dois filhos. A juíza é formada pela Universidade Federal do Amapá (Unifap). Em fevereiro de 2010 tornou-se titular na Vara do Juizado Especial da Comarca de Laranjal do Jari.

Já em fevereiro de 2012, foi removida para a Vara Única da Comarca de Porto Grande. No mesmo ano, em novembro, foi promovida para a entrância final, assumindo a titularidade da Vara de Execução Penal. Atualmente está na titularidade da 2a Vara Criminal da Comarca de Santana, de onde é titular desde junho de 2015.

Antes de ingressar na magistratura, a Dra. Lívia Simone trabalhou como assistente administrativo da Unifap (1993 a 1996); auxiliar administrativo do Ministério Público do Estado do Amapá, também mediante concurso (1996).

Santana é o segundo maior colégio eleitoral do Amapá. O município possui 73.096 cidadãos votantes para o pleito deste ano, 42 locais de votação e 239 seções eleitorais. A 6ª Zona Eleitoral fica localizada na Rua D-13, Quadra17, S/N, Lote 2, na Vila Amazonas, centro da cidade. No Cartório trabalham nove pessoas, entre servidores da Justiça Eleitoral, colaboradores requisitados e terceirizados.