O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

A Administração Pública, além de suas regras próprias, tem suas peculiaridades e exigências que vêm no texto da Constituição Federal onde, pelo menos, cinco princípios são necessariamente iluminados pelos administradores: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Esses princípios, portanto, fazem parte do rol de responsabilidades dos administradores públicos, e segui-los é uma obrigação de todos aqueles que se propõem a exercer uma função executiva como administrador de interesses coletivos e públicos.

A busca da eficiência é uma das atribuições do administrador público em qualquer órgão estatal que atue inclusive aqueles que foram eleitos em escolha popular, ou mesmo, pelos restritos colégios eleitorais que a organização pública constituiu e para eles delega a responsabilidade de escolher o gestor.

Vem daí o compromisso inarredável do senador Davi Alcolumbre que, na busca permanente da eficiência, não medindo esforços para alcançar os resultados com os quais está comprometido pela força da ordem dada pela população.

As justificativas além de técnicas para a consecução de um projeto precisam ser políticas. O modelo atual da gestão do executivo estatal exige afinamento, confiança, garantias e interesse público.

Pois bem, a Construção do Hospital Universitário, no Campus da Universidade Federal do Amapá, além de uma necessidade para o sistema universitário público no Amapá é também um alento para a população que anda desiludida do atendimento do sistema estadual, pelos sucessivos adiamentos das melhoras prometidas pelos diversos personagens que assumem o executivo amapaense.

O compromisso assumido em nome da coordenação da Bancada Federal do Estado do Amapá pelo senador Davi Alcolumbre só se tornou possível devido o ambiente político que construiu e que permite reivindicar, em nome dos interesses do Amapá, os recursos que são necessários para que o cronograma da obra do Hospital Universitário não seja afetado.

A liberação dos 35 milhões de reais, neste momento, atendeu o presente e o futuro imediato da execução da obra e dá o tempo necessário para que se renovem os pedidos pelas parcelas que ainda faltam ser liberadas.

Dessa forma o princípio da eficiência foi obedecido e o trabalho que cabe à coordenação da Bancada foi eficaz.