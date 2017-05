João Santana: ‘Dilma sofre de amnésia moral e tinha conhecimento do caixa 2’

Marqueteiro do PT confirmou que a ex-presidente tinha conhecimento sobre o recebimento ilegal feito pela Odebrecht.

Dilma Rousseff realmente tinha conhecimento sobre o uso de caixa 2 em suas duas campanhas eleitorais para a presidência.

Essa é a versão confirmada por João Santana em depoimento sigiloso à Justiça Eleitoral, de acordo com a imprensa nacional. O publicitário também revelou que a ex-presidente não sabia detalhes sobre os pagamentos, mas se sentia “chantageada” por Marcelo Odebrecht, responsável por turbinar ilegalmente a chapa de Dilma nas corridas presidenciais de 2010 e 2014.

“Infelizmente, sabia”, confessou Santana. “Infelizmente porque, ao me dar confiança de tratar esse assunto, isso reforçou uma espécie de amnésia moral, que envolve todos os políticos brasileiros. Isso aumentou um sentimento de impunidade”, concluiu.

Este esquecimento citado pelo ex-marqueteiro do PT teria impedido Dilma de fazer qualquer tipo de pressão para barrar um acordo internacional entre autoridades do Ministério Público do Brasil e a Suíça, apesar de ter sido avisada que sua situação poderia se complicar.

Nem mesmo as ditas chantagens de Marcelo Odebrecht fizeram a ex-presidente mudar de ideia, segundo Santana.

O ministro Herman Benjamin avaliou a confissão como um fato novo e isso pode complicar a chapa Dilma-Temer no julgamento sobre abuso de poder político e econômico nas últimas eleições.

João Santana foi uma das últimas testemunhas ouvidas e o processo deve ser retomado na segunda quinzena de maio.