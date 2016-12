Inversão: bandidos assaltam a delegacia de polícia da Fazendinha e levam armas

Foram levadas duas armas além do celular e a carteira da agente que estava de plantão na 10.ª Delegacia.

Foi assaltada no final de semana a 10ª Delegacia da Polícia Civil da Fazendinha, distrito de Macapá, quando bandidos encenaram uma situação que possibilitou a rendição da única agente de plantão, que não saiu ferida, aproveitando que o outro agente teria saído para merendar.

Por pouco não levaram armas de grosso calibre que são mantidos na Delegacia, mesmo assim os meliantes ainda saíram com as duas armas dos agentes e evadiram-se.

Para compreender o caso ficou dito que um homem, alegando ter sido vítima de um crime, chegou pedindo ajuda da agente que estava na Delegacia. Na narrativa a polícia diz que “o elemento bateu, fazendo um teatro como se estivesse nervoso. Ele pediu para que a porta fosse aberta, mas, como ela estava sozinha, disse que não ia abrir. Continuando a conversa o assaltante acabou convencendo de que a história que ele estava contando era verdadeira. Quando a agente abriu a porta e conversaram por alguns instantes chegou um carro com os criminosos”. Este foi o relato do delegado Roberto Prata, que está no exercício do comando da Delegacia Geral de Polícia.

A agente foi presa pelos bandidos com as próprias algemas. Os dois bandidos ficaram a vontade dentro da delegacia por menos de 10 minutos. Arrombaram portas de algumas salas e exigiam que a agente abrisse a sala administração, onde deixaram claro que sabiam que estavam as armas de grosso calibre. O acesso à sala de administração fica nos fundos do imóvel sede da Delegacia da Fazendinha. Segundo o delegado os assaltantes ainda arrombaram algumas salas do prédio da Delegacia.

O carro usado para a fuga dos bandidos do local do crime foi um Pálio prata e o produto do roubo foram dois revólveres 357, o celular da agente e a carteira dela que, apesar do susto, não ficou ferida. Outro veículo preto também daria apoio na ação.

O episódio vai representar mudanças nos procedimentos em algumas delegacias, especialmente as mais isoladas, como a de Fazendinha. E também pode apressar medidas de reorganização das delegacias com o objetivo de proteger a vida dos policiais.

De acordo com o delegado Roberto Prata, a Polícia Civil estuda a possibilidade de extinguir as delegacias de bairros e criar novos centros como o do Ciosp do Pacoval, mas isso ainda está sendo analisado e a população não aprova essa ideia.