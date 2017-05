Um grupo de apenas 13 deputados federais acumula 100 inquéritos e ações penais no Supremo Tribunal Federal (STF). Os campeões no número de acusações criminais na mais alta corte do país colecionam de 5 a 18 pendências judiciais. Eles representam 12 estados (Amapá, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Ceará, Paraná, São Paulo, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Alagoas) e dez partidos políticos (PDT, PTB, PMDB, PSDB, PSL, PT, PSC, PR, PP e SDD).

SEMÁFOROS

Continua o problema dos semáforos em Macapá. O número desses elementos disciplinadores do trânsito com defeito na cidade aumenta a cada dia. A Companhia de Transito de Macapá, não se sabe por qual motivo, não tem conseguido atender aos reclamos dos condutores e dos pedestres que precisam daquela sinalização funcionando. Dizem, com frequência, que a paciência está acabando o que prejudica a avaliação da gestão.

MACAPÁLUZ

Foi assinado na quinta-feira, dia 11, pelo prefeito municipal de Macapá. Clécio Luis, a ordem de serviço para a manutenção dos serviços de iluminação pública da cidade de Macapá. O financiamento dos serviços vem da Contribuição Compulsória dos consumidores de energia elétrica, cobrada na conta do fornecimento de energia elétrica para as residências e empresas. A expectativa é pela melhora do serviço, que vinha sendo executado pela CEA.

MACAPÁ VERÃO

Com data para início, período para execução e recurso disponível, a prefeitura de Macapá, através do seu órgão executor, já lançou o Programa Macapá Verão para este ano. Mais de 300 mil reais foram disponibilizados e o desafio está agora com os executores que estão prometendo uma grande festa para mês das férias escolares. O mês de julho deste ano terá cinco domingos. Então…

IDHM

Os municípios de Mazagão, Tartarugalzinho e Itaubal tiveram classificação considera baixa no índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) divulgado, esta semana. Os indicadores apurados indicaram que os municípios tiveram suas principais dificuldades nos serviços de educação escolar e na renda familiar. O IDHM vai de 0 (zero) a 1 (um) e o desenvolvimento humano é considerado baixo quando oscila entre 0,5 e 0,599.

PROFESSORES

De acordo com a Administração Estadual e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amapá, 677 professores, dos mais de 11 mil existentes no quadro do Estado, já foram transferidos para o quadro da União o que representa uma redução de aproximadamente cinco milhões e trezentos mil reais no total da folha de pagamento que está em torno de R$ 170 milhões/mês. O sindicato estima que 1.400 professores passarão para a folha da União até agosto deste ano.