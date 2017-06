Infraero II recebe mapeamento urbano coletivo na parceria com acadêmicos da Unifap

Foram quatro horas e meia de trabalho contando com vinte participantes da comunidade.

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), em parceria com graduandos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizaram sábado, dia 27, oficina para estudantes e residentes do bairro Infraero II, zona norte de Macapá.

O objetivo é fazer um mapeamento coletivo, a partir do olhar dos moradores, sob a orientação dos acadêmicos, para a criação de um mapa territorial que incentive e facilite práticas colaborativas e de transformação dentro da comunidade. A iniciativa partiu do acadêmico Victor Salgado, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A oficina envolverá o mapeamento afetivo do bairro com a identificação de percursos cotidianos, locais de moradia, fluxo de carros, locais de estudos, lazer, comércio, feiras e ambientes vulneráveis e especiais.

Para o mapeamento analítico coletivo, serão identificados infraestrutura dos locais de difícil acesso, tipos de pavimentação, lixeiras viciadas, pontos de coleta de lixo domiciliar, iluminação pública, espaços de circulação e áreas permeáveis.

Pretende-se também propor alternativas de planejamento e desenho urbano, a partir de perspectivas humanas e ecológicas. “Não pretendemos que o mapa produza transformações por si mesmo, mas que haja um processo de colaboração com a participação da comunidade e do poder público. Um trabalho coletivo, com suporte gráfico e visual que gere mudanças de acordo com a interpretação da realidade em que vivem e compartilham as pessoas”, explica o acadêmico Victor Salgado.

A partir de métodos como o desenho livre com uso de pictogramas, os participantes ajudaram a mapear o bairro Infraero II, entorno próximo à rodovia Norte/Sul e os percursos cotidianos apontando os locais de referência para moradia, estudos, lazer e demais atividades.

A oficina cria uma oportunidade para apreender a cidade por meio da vivência cotidiana e discuti-la junto à gestão municipal e com todos os que se interessam em pensar a cidade como um local comum a todos.

Com duração de 4 horas e meia, o encontro foi realizado no CEU das Artes, das 13h30 às 18h, com 20 participantes, oportunidade também para que a comunidade debata sobre o bairro, evidenciando aspectos positivos e negativos, existência de conflitos e discussões para a abordagem de soluções para os problemas sociais e ambientais que afligem os espaços urbanos do bairro.