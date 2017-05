Inaugurada a primeira etapa da pavimentação em bloquetes no Conjunto da Embrapa, em Macapá.

Os recursos são decorrentes de emendas parlamentares com verbas do Programa Calha Norte.

Em inauguração simbólica, o prefeito de Macapá, Clécio Luís, entregou no sábado, 29, as obras da primeira etapa de pavimentação em blocos de concreto, construção de meio-fio, sarjetas e drenagem superficial nas travessas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Conjunto Embrapa.

Iniciadas no fim do ano passado, elas foram executadas com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, por meio do Programa Calha Norte, no valor de R$ 1.023.971,29.

Na visita de inauguração, acompanhado por secretários, senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, e pela comunidade, Clécio Luís ressaltou a importância de ouvir os moradores.

“Não montamos palanque para fazer a entrega, pois preferimos visitar cada morador e, assim, ouvir as declarações de aprovação. Ouvimos a população nos dizer o quanto melhorou a autoestima, a valorização do imóvel e a qualidade de vida, que está mais perceptível”.

A pavimentação com bloquetes oferece economia, durabilidade, praticidade e de fácil manutenção, além de garantir a mobilidade, acessibilidade e trafegabilidade nas vias do local. Para o senador Randolfe, a correta aplicação dos recursos garante confiança e resultado de melhoria à população.

“A maior felicidade de destinação de recurso é quando tem um governo que faz a aplicação correta dele. Isso dá tranquilidade para quem o destina, porque sabe que o mesmo será utilizado para a melhoria da qualidade de vida do povo. Os terrenos são valorizados, as pessoas têm um espaço melhor para as crianças brincarem, para a família se reunir. A maior satisfação é quando a gente vê o resultado do seu esforço sendo recompensado em obra para o governo que trabalha sério”.

A moradora da Rua 3 há um ano do Conjunto Embrapa, enalteceu a melhoria na qualidade de vida dos moradores, afirmando que obra trouxe grande avanço, recuperando as ruas e melhorando a condição principalmente para as crianças que moram no conjunto.

Com a conclusão da primeira etapa das obras de pavimentação do Conjunto Embrapa, a Prefeitura de Macapá dá continuidade aos serviços da segunda fase, nas travessas 2, 3, 4, 5 e 6. O valor está orçado em R$ 623.983,69, com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador João Capiberibe, do Programa Calha Norte. Os trabalhos são feitos pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob).