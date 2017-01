Impasse entre o Governo e os deputados estaduais é superado e a votação do orçamento do Estado para 2017 acontece na última hora e foi aprovado.

Votação teve duas datas marcadas adiadas pelos parlamentares. Veto do governador Waldez Góes à LDO teria travado a pauta, alegam os deputados.

Os deputados aprovaram em sessão extraordinária e nos últimos suspiros de 2016 o Projeto do Orçamento do Estado do Amapá para 2017 e agora vai à sanção do governador do Estado.

A votação aconteceu após três adiamentos. O Departamento de Comunicação da Alap informou que a antecipação da data para o sábado foi em comum acordo entre os parlamentares, entretanto a Procuradoria-Geral do Estado havia protocolado na sexta-feira, dia 30, na Justiça Estadual, pedido de votação da matéria para o último dia do ano de 2016, sob a alegação de prejuízos irreparáveis ao Estado.

A matéria foi aprovada conforme proposta pelo Governo com a presença de 15 dos 24 deputados e apenas Cristina Almeida (PSB) foi contra a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na forma proposta no Projeto do Executivo.

Os parlamentares também rejeitaram a polêmica emenda do deputado Pedro Da Lua (PSC), que pedia o aumento de R$ 9 milhões para R$ 15 milhões o recurso para a Polícia Militar, e de R$ 2 milhões para R$ 3 milhões para o Fundo do Passe Social Estudantil. O pedido também sugeria a redução de R$ 12 milhões para R$ 3 milhões os gastos com publicidade.

A proposta foi aprovada conforme o projeto do Governo e, com isso, mantido para 2017 a dotação para a Secretaria de Estado da Comunicação em R$ 12 milhões.

Com a manutenção do valor para a Comunicação, a pasta passou a ter orçamento superior ao de outras áreas do estado, a exemplo de órgãos da Segurança Pública.

A Polícia Militar teve redução de R$ 12,2 milhões para R$ 9 milhões, e a Polícia Civil sofreu um corte de R$ 7 milhões para R$ 5,1 milhões. O Corpo de Bombeiros também foi afetado, com diminuição de R$ 3 milhões.

Valores

De acordo com a proposta aprovada, o orçamento dos poderes ficou distribuído da seguinte forma: Assembleia Legislativa ficou com R$ 161.939.090; Tribunal de Contas do estado com R$ 58.038.948; Judiciário ficará com R$ 282.055.656, sendo R$ 274.681.407 para o Tribunal de Justiça, R$ 6.523.768 para o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça, e R$ 850.481 para o Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude. O Ministério Público terá R$ 145.701.125.