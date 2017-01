Gastão Calandrini assume a Secretaria de Estado da Saúde e chega avisando que vai trocar toda a equipe que atuou até agora

Houve também mudança no comando da Polícia Militar do Estado com a posse do coronel Rodolfo Pereira em substituição ao coronel Carlos Souza.

O novo secretário de Saúde, coronel da reserva Gastão Calandrini, foi empossado na terça-feira, dia 3 janeiro.

A solenidade aconteceu no Palácio do Setentrião e o novo secretário fez questão de afirmar que irá priorizar os principais gargalos da saúde pública e que fará mudanças nos principais setores da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá.

Gastão Calandrini esteve nos dois primeiros anos da atual gestão como secretário de segurança pública considera um grande desafio assumir a pasta da Saúde e destaca que já está estabelecendo metas a serem alcançadas em curto e longo prazo, como priorizar os principais gargalos do serviço de saúde, tendo como ponto de partida o Tratamento Fora de Domicilio, o TFD e o Hospital de Emergência.

Garantiu o novo secretário, que fará mudanças em toda a equipe e que vai priorizar os profissionais que já trabalharam com ele na Secretaria de Segurança. Considera que a confiança é fundamental para que um bom trabalho possa ser executado.

Quanto ao fato de ser policial e assumir a pasta da saúde, ele responde: “a minha formação é de administrador, gestor público e ordenador de despesa. Eu não vou para a saúde administrar receitas, fazer atendimento médico nem cirurgias, vou justamente para ser gestor público”.

O governador do Estado justificou a nomeação com o seguinte pronunciamento: “Gastão Calandrini já tem muito tempo de experiência administrativa e 99% da saúde é feita de corpo técnico, médico, enfermeiros, odontólogos, uma gama de profissionais de várias áreas da saúde. O que precisamos é de pessoas que entendam de gestão, de processo licitatório, liderança, controle e ele já tem essa experiência. Ele tem formação em administração”.

Polícia Militar

Na mesma cerimônia tomou posse também, do comandante geral da Polícia Militar, o coronel Rodolfo Pereira que disse que a prioridade é reduzir o número de homicídios no Amapá.

Atualmente, a Polícia Militar conta com um contingente de pouco mais de 3.500 homens. O ex-comandante, coronel Carlos Souza, que tem 26 anos de serviços pela corporação, fez um balanço positivo desses dois anos em que ficou na frente no comando da Polícia Militar.

Souza destacou que deixou um grande legado, como os equipamentos adquiridos: coletes, viaturas, reforma de quartéis, dentre outras.

“Com a colaboração e criatividade de toda a equipe conseguimos índices satisfatórios, o que me deixa muito satisfeito. É de fundamental importância que tenhamos a consciência que é um trabalho árduo e difícil”, disse o coronel.

Na sexta-feira, 6, o governo do Estado irá entregar 26 novas viaturas para compor a frota da PM.

O novo comandante, coronel Rodolfo Pereira, que tem 27 anos de serviços prestados, disse que a prioridade é minimizar o número de homicídios no estado. Ele disse que a polícia já evoluiu muito nos últimos anos e pretende fazer um bom comando.

“A segurança pública é bastante complexa, mas nós vamos tentar reduzir o número de homicídios para priorizar o nosso bem maior que é a vida”, destacou o novo comandante.

Outras mudanças ainda poderão ocorrer no primeiro escalão do Governo do Estado durante o mês de janeiro corrente.