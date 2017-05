Fundação Municipal de Cultura dá início ao projeto Arte na Praça com atrações e variedade

A Praça Floriano Peixoto foi escolhida e deve se constituir uma das grandes atrações do verão.

Música com a cantora Márcia Fonseca, Banda Mini Box Lunar, Banda da Guarda Municipal e declamações com o movimento Poesia na Boca da Noite são as atrações que darão início ao projeto Arte na Praça, que iniciará domingo, 28, na Praça Floriano Peixoto.

A iniciativa é da Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), que visa estimular a ocupação da praça com programação gratuita de cultura, arte e lazer.

A intenção é fazer o evento uma vez por mês, garantindo à população opção de entretenimento, socialização e qualidade de vida.

Para as próximas edições, a proposta é promover parcerias com outros órgãos da gestão municipal, privados e agentes culturais.

Segundo o diretor-presidente da Fumcult, Sérgio Lemos, o objetivo é, a partir do próximo ano, lançar edital para ocupação das praças.

“Qualquer pessoa poderá propor uma ação, que contará com apoio do Município para ser feita. O que queremos é fomentar cada vez mais nossas artes locais e movimentar nossos espaços urbanos com ocupação cultural, seguindo os trâmites necessários para isso”.

A programação do projeto Arte na Praça terá início às 17h.

“Convido as famílias, jovens, população em geral, que venham prestigiar as atrações. A praça é lugar de convívio, de encontrar amigos, de conhecer novos amigos”, convida Sérgio Lemos.