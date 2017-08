Não é possível que só aqueles que deveriam agir de forma preventiva não estejam percebendo os bolsões de miséria que estão se formando em alguns pontos da capital do Estado.

Bolsões de miséria que são alimentados pelo consumo de crack, a droga que mais está destruindo jovens no Estado do Amapá, e que em Macapá, convive com uma permissiva e indolente “vista grossa” daqueles que são regiamente pagos pelo contribuinte e que deveriam estar resolvendo a questão.

Estão vendo, mas não enxergam, e não parecem preocupados com a situação que deixa a população inquieta com tanta parcimônia e com a falta de providências para que aquelas pessoas, transformadas em farrapos humanos, não tenham a oportunidade de se redimir.

Os drogados se juntam em grupos e escolhem endereços de bens públicos que deixaram, também por falta de interesse, de servir à população.

Apenas como exemplo citamos os subterrâneos das arquibancadas abandonadas do que foi um campo público de futebol, localizado na área nobre da cidade, em frente ao prédio da residência governamental e no coração do que poderia ser uma das mais importantes áreas de lazer da cidade.

A irresponsabilidade é tanta que os problemas que ali só crescem, estão completamente fora do roteiro de possíveis soluções através de ações públicas, esperadas para o local e que nunca se concretizam.

Enquanto isso a comunidade de marginais sociais cresce devido à atração pela falta de regra para o local e por entender que ali estão tão abandonados como toda a área que já foi importante ponto de lazer das famílias.

Jovens ali estão se acabando, consumindo e sendo consumidos pelas drogas. O ambiente tornou-se completamente inóspito, absolutamente inseguro, inclusive para aqueles que ali estão fazendo a sua morada.

Sem água e unidades sanitárias, as pessoas estão sobrevivendo como animais, ou em condições piores, querendo chamar a atenção do setor público que prefere continuar cego, mudo e surdo, não respondendo as lamentações dos usuários e dos familiares e não ouvindo os clamores que atravessam a noite em busca de um ouvido e fechando os olhos para uma das mais cruéis realidades da cidade de São José de Macapá.