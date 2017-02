FALTA SEGURANÇA JURÍDICA PARA OS INVESTIMENTOS

O Estado do Amapá se recente de uma legislação ambiental que possa oferecer a segurança jurídica necessária para que o capital externo, nacional ou internacional, seja atraído para ser investido em território amapaense.

Mesmo para o capital local ou para as empresas locais que buscam financiamento para aplicação em áreas que modifiquem o meio ambiente, não há segurança de que, depois de garantido a terra e o financiamento ou aplicação de capital próprio, que as questões ambientais estejam superadas.

A falta do funcionamento regular do Conselho Estadual do Meio Ambiente e dos conselhos municipais de meio ambiente, se transforma em falta de instância onde projetos, ainda não testados, mas com chances de dar certo, não avancem devido à falta de regulamentação ambiental local.

Todos os investimentos que dependam das licenças são baseados em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, em Lei Federal e na própria Constituição Federal que, como tal, são instrumentos que não tratam da peculiaridade do ecossistema predominante no Estado do Amapá.

É urgente que se atualize as leis ambientais locais para que, juntas com as demais legislações vigentes possam oferecer garantias a todos aqueles que pretendem investir no desenvolvimento de empreendimentos que necessitam das licenças ambientais desde a instalação até a operação plena do projeto.

A confusão no setor, pela falta de legislação municipal e estadual atualizada, provoca desconfiança no investidor que acaba não selecionando as áreas do Amapá para investir, preferindo outros Estados para que as janelas do desenvolvimento amapaense sejam abertas e comecem a arejar as cabeças dos dirigentes que estão “muito ocupados” com o que fazem ou que imaginam que fazem.

Já passou da hora de entender o que precisa ser feito…