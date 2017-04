Exclusivo: Repórter da Band revela tragédia que assola a Síria

País está arrasado por uma guerra que se arrasta há seis anos com mortes de civis quase todos os dias.

A população da Síria enfrenta uma das maiores tragédias deste século. Os seis anos de guerra deixaram em ruínas as principais cidades do país e um saldo de quase meio milhão de mortos.

O enviado especial da Band Yan Boechat precisou esperar três anos até conseguir um visto para entrar nesse país do Oriente Médio, dominado pela família de Bashar al-Assad há quase 50 anos.

Ainda assim, a presença do jornalista deveria ficar restrita às áreas controladas pelo governo do ditador. Entrar nas zonas rebeldes dominadas por grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico é “quase uma sentença de morte”, segundo o repórter.

Apesar de toda a crise humanitária e política, há partes da Síria em que a guerra nem se faz notar. E outras em que o país está totalmente arrasado.

Veja esse contraste nas primeiras reportagens de Guerra na Síria, a série especial que o Jornal da Band exibe.