Último domingo de férias escolares e a criançada fez a alegria na Praça Floriano Peixoto, durante a programação da Estação Criança. Música, teatro, capoeira e artesanato atraíram dezenas de famílias com o único objetivo, de aproveitar o fim de semana antes do retorno às aulas. A Estação Criança fez parte da grade de programação do Macapá Verão que a prefeitura desenvolveu em diversas partes da cidade durante todo o mês de julho.

JUSTIÇA NEGA PEDIDO DE PARLAMENTAR

O deputado estadual Moisés Souza (PSC), teve negado pela Justiça estadual pedido para suspensão do processo aberto contra ele Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). A representação por quebra decoro está tramitando e pode resultar na cassação do parlamentar. A negativa do mandado de segurança foi dada pela desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça (Tjap). Moisés Souza reclama, principalmente, da forma como foi definido o relator do processo.

CENSO ESCOLAR 2017

As escolas da rede estadual de ensino no Amapá que não enviaram as informações para o Censo Escolar 2017 ficam na iminência de perder recursos e programas federais de incentivo à educação. Das 396 escolas, pelo menos 77 instituições não participaram. O prazo encerrou na segunda-feira, dia 31. Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo Escolar é uma das ferramentas utilizadas pelo Governo Federal para investir recursos e definir projetos para que sejam implantados nas escolas.

CONCURSO PÚBLICO PARA O ESTADO

Estão prorrogadas as inscrições para os concursos públicos do Amapá que ofertam 525 vagas diretas para a Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica (Politec). O anúncio foi feito na segunda-feira pelo Governo do Estado. Os editais estão disponíveis no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas. Confira os novos prazos para inscrição: a) Polícia Militar (300 vagas diretas), até 14h de 2 de agosto; b) Polícia Técnico-Científica (20 vagas diretas): até 14h de 9 de agosto; e c) Polícia Civil (225 vagas diretas): até 14h de 10 agosto.

BR-156: ACREDITE SE QUISER

Com ordem de serviço desde 2015, as obras de asfaltamento do lote 4 da Rodovia BR-156, correspondendo a um trecho de 61 km dos 279 que separam Macapá de Laranjal do Jari, as obras estão com promessa agora no período sem chuva. É o único trecho que ainda permaneceu para ser executado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Transporte. O Dnit já foi questionado pelo MPF sobre a demora, que ainda não conta com o projeto executivo.

TROCA DE CARGO POR APOIO

O enfermeiro Dorinaldo Malafaia foi nomeado coordenador da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão formado a partir da fusão da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (CVS) e do Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá (Lacen). Malafaia tomou posse em julho, com a tarefa de coordenar a fusão dos dois órgãos, que tem o prazo de até 180 dias para consolidação, e levar o PD do B para a base de apoio político do governador.