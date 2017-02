O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado do Amapá – Sinsepeap, Aroldo Rabelo, se disse preocupado com o tipo de proposta apresentada pela Secretaria de Estado da Educação para o desenvolvimento do Projeto de Ensino em Tempo Integral. Reclama que os professores não foram consultados sobre a oportunidade e nem tiveram conhecimento suficiente do que pretende a SEEC.

SEM ESTRUTURA

O presidente do Sinsepeap reclama da falta de estrutura para manter no ambiente escolar os alunos que estarão sendo os primeiros a terem contato com esse modelo. Segundo o presidente, um dos objetivos que está sendo anunciado é o combate à evasão escolar. “Com esse modelo será muito difícil alcançar sucesso” disse o presidente que acrescentou que ainda faltam quadra de esportes, banheiros e sanitários, cozinha e refeitórios, entre outros itens necessários.

CTMAC

O novo presidente da Companhia de Transito e Transporte de Macapá – CTMac, Vereador André Lima, em entrevista ao programa Argumentando da TV Macapá, Band Canal 4, destacou que pretende tomar todas as providências para que, ainda neste primeiro semestre de 2017 sejam concluídos os editais de licitação para a concessão das linhas de transporte coletivo em Macapá. Garantiu que essa é uma das prioridades da empresa.

CARNAVAL

A iniciativa da Escola de Samba Piratas da Batucada que levou à orla da cidade milhares de pessoas para ver a evolução da escola, agradou tanto que o programa vai se repetir durante todos os finais de semana, até a última semana de fevereiro, semana do Carnaval em todo o Brasil. Sambas de enredo muito conhecidos forma interpretados pelos cantores e músicos da escola com a marcação da bateria nota 10 da Escola.

HORÁRIO DE VERÃO

Este ano o horário brasileiro de verão termina no dia 19 de fevereiro, o terceiro domingo do segundo mês do ano, que desta vez segue a primeira ordem do decreto federal uma vez que o Carnaval não “cai” neste terceiro domingo e, portanto, fica confirmado para que, naquele dia, para os amapaenses, o fuso horário do Estado volte a ser o mesmo de Brasília, a Capital da República.

INSTITUTO INTERNACIONAL

Esteve em Macapá Gerson Sales, do Instituto Internacional de Comunicação em Defesa da Amazônia – ICDA que tem como objetivo captar recursos para motivar a opinião pública para o processo de desenvolvimento da Amazônia. Questões de infraestrutura e ambientais são as principais motivações que são apontadas pelos idealizadores do Instituo que já está visitando os Estado que forma a Região, a Capital Federal e países que fazem fronteira com a Amazônia Brasileira.