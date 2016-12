Em Laranjal do Jari todos contra a prefeita Nazilda Fernandes do PMDB

Salários atrasados têm levado os funcionários a ocupar a prefeitura e protestar nas ruas.

A desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá, negou o pedido do Ministério Público Estadual para suspender a decisão que reconduziu a prefeita Nazilda Fernandes (PMDB) para o comando da prefeitura de Laranjal do Jari.

O Ministério Público entrou com o pedido de suspensão após reunir com uma comitiva de vereadores de Laranjal do Jari, em Macapá.

Nazilda Fernandes foi cassada pela Câmara Municipal local no dia 16 de novembro, mas retornar ao cargo em 14 de dezembro após decisão do desembargador Agostino Silvério, que considerou não ter existido oportunidade de defesa à gestora no trânsito do processo.

Com base nas informações apresentadas pelos parlamentares, o MP buscou o afastamento da prefeita com o argumento de que a decisão que a reconduziu ao cargo “teria gerado um caos social, com grave lesão à ordem e à segurança” na cidade a partir da revolta de servidores públicos que passaram a ocupar a prefeitura e atearam fogo em frente à casa da Prefeita Nazilda.

Para a desembargadora Sueli Pini, o MP “se limitou a destacar a gravidade dos efeitos da decisão proferida pelo desembargador”. Além disso, a magistrada considerou que apesar da “insatisfação da população” em relação à prefeitura, não “se pode inviabilizar a continuidade dos serviços públicos”.

“Não fecho os olhos para a evidente insatisfação da população local com a atual Prefeita do Município, inclusive o seu péssimo histórico de gestão administrativa. No entanto, não se pode inviabilizar a continuidade dos serviços públicos, ainda que faltando poucos dias para o encerramento do mandato, apenas pela presunção de que ela voltará a adotar o proceder anterior”, argumentou Sueli Pini.

Funcionários públicos estão em protesto desde o início de dezembro em Laranjal do Jari em razão do atraso de salários, que chega a somar cinco meses. Eles também cobram o pagamento do 13º que ainda não foi pago.

O movimento agravou após a Justiça do Amapá reconduzir Nazilda Fernandes para o cargo, quase um mês depois da cassação procedida pela Câmara Municipal de Local.

O mandato da atual prefeita encerra-se no dia 31 de dezembro.