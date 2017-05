Eleições na França: vitória de Macron e Le Pen reconheceu a derrota na abertura das primeiras urnas

Franceses foram às urnas no domingo e escolheram o novo presidente.

Emmanuel Macron foi eleito presidente da França neste domingo, dia 7 de maio, derrotando Marine Le Pen, nacionalista de extrema-direita que ameaçou retirar o país da União Europeia,.

Após a divulgação dos primeiros resultados, Le Pen reconheceu a derrota em discurso, cumprimentou o adversário pela vitória e disse que “a França voltou pela continuidade”.

Disse ainda que é preciso criar uma “nova força política” e convocou “todos os patriotas” a se unirem a ela e seu partido, a Frente Nacional (FN), que segundo a política “será a primeira força de oposição” do novo governo.

A vitória do candidato centrista é significativa, aliviando preocupações de aliados europeus que temiam outra agitação populista na sequência da decisão em referendo do Reino Unido por deixar a União Europeia e da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

O ex-banqueiro de investimentos de 39 anos, que foi ministro da Economia por dois anos, mas nunca havia ocupado um cargo eletivo, irá agora se tornar o mais jovem líder francês desde Napoleão, sob uma promessa de superar ultrapassadas divisões entre esquerda e direita.

Três projeções, divulgadas minutos após o fechamento das urnas, às 8 horas da noite no horário local, mostraram Macron vencendo Le Pen com cerca de 65% contra 35%, uma margem maior que os 20% o estimados em pesquisas.

Ainda assim, o desempenho de Le Pen é um recorde para seu partido, a Frente Nacional, cujas políticas anti-imigrantes o faziam até recentemente um pária no cenário francês, o que ressalta a escalada das divisões que Macron agora tentará superar.

As políticas anti-imigração, a favor de elevados gastos e o nacionalismo de Le Pen preocuparam os mercados financeiros, mas tiveram forte apelo junto a muitos dos mais pobres em meio a um cenário de desemprego elevado, tensões sociais e preocupações com segurança.

A fatia dos votos obtida por Le Pen foi quase o dobro da obtida por seu pai Jean-Marie, último candidato da Frente Nacional a disputar o segundo turno das eleições presidenciais, contra Jacques Chirac, em 2002.