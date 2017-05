Educação sem fronteiras

Senador suplente e empresários entregam escola em área rural do Amapá

A comunidade Ribeirinha de Igarapé Novo pertencente ao município de Itaubal, distante 112 km da cidade de Macapá foi surpreendida no ultimo final de semana com um presente que vai mudar a vida dos que lá vivem.

O senador suplente Josiel Alcolumbre e o empresário Wagner lima, diretor da Sambazon, entregaram uma escola a comunidade que esperava por isso a bastante tempo.

A vontade de fazer algo pela educação começou a ser construída ainda em 2015, exatamente há um ano, quando os empresários e o Senador Suplente estavam reunidos no Arquipélago do Bailique e decidiram naquele momento que deveriam fazer algo para contribuir com a educação no Estado do Amapá.

O último sábado (20), foi então marcado por muita alegria, não somente para quem estava recebendo a escola, como também para quem a estava entregando. Em seu discurso repleto de muita emoção Josiel fez um agradecimento ao Presidente da Sambazon, Ryan Black e toda a sua diretoria, por levar educação para as comunidades mais distantes do amapá. Não esqueceu de lembrar de seu irmão e amigo Miguel Jorge Hauat (em memória), sem pelo qual, esse sonho, seria apenas mais um sonho, pediu a Deus que o tenha no lugar reservado aos justos e finalizou dizendo que que através da educação pode-se mudar o nosso Estado e o nosso país.

Agora a comunidade de Igarapé Novo, pode usufruir de todo espaço educacional e formar cidadãos conscientes e esclarecidos.