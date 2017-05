Depois de ter recurso negado pela justiça, Ex-governador vira réu

15 mil reais teriam sido gastos sem licitação

A câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) rejeitou recurso ao ex-governador do Estado, Camilo Capiberibe (PSB), no processo que investiga a aquisição de passagens aéreas na secretaria de turismo do estado (SETUR). Capiberibe recorria contra o fato de a primeira instância ter aceitado a denúncia e iniciado a instrução do processo.

O tribunal considerou que o juiz, quando aceitou a denúncia, sinalizou pela existência de indícios de improbidade administrativa, apesar de observar que os elementos ainda serão melhor analisados durante a fase probatória. A Secretaria de Turismo (SETUR), durante o governo Camilo Capiberibe, teria comprado R$ 15 mil em passagens aéreas sem processo licitatório.