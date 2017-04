Os Dentistas do Bem realizaram, em uma ação de mega triagem odontológica no bairro do Araxá, atendimento de jovens e adolescentes visando definir o perfil odontológico dos moradores do bairro naquela faixa etária. Os alunos das escolas do ensino fundamental e do ensino médio estão na lista de colaboradores e o resultado será oferecido às autoridades de saúde do Estado e do Município para definição de políticas públicas. A Dra. Daiz Nunes é da ONG “Os Dentistas do Bem”.

SÉRGIO LEMOS

O diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura – Fumcult, Sergio Lemos, está empenhado em desenvolver um bom trabalho na condução dos interesses do setor cultural do Município e para isso já elabora calendário de programação que não deixa escapar as principais datas. Depois da experiência com a definição do apoio para o Ciclo do Marabaixo, está animado com outros eventos.

MACAPÁ VERÃO

Sergio Lemos, o presidente da Fumcult, já está trabalhando para a realização do Macapá Verão e pontos importantes desse evento que se realiza no mês de julho, já começam a ser trabalhados nos detalhes. Reconhece o presidente, entretanto, o momento difícil em que se encontra o balneário, mas garante que dentro de 45 dias já terá modificado, juntamente com os empreendedores do local, a “cara” do balneário.

RUIDO NA COMUNICAÇÃO

O deputado estadual Max da ABB ou está equivocado, ou mal informado sobre a questão da privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá. O que vai ser privatizado é o patrimônio da CEA, provavelmente para pagar parte da dívida, enquanto que o que vai fazer o Ministério de Minas e Energia é licitar a concessão da distribuição de energia em todo o Estado do Amapá. Coisas bem distintas e que estão em desacordo com a interpretação feita pelo deputado citado.

PORTOS FLUVIAIS

De nada adianta encontros e discussões se não for com o objetivo de definir políticas de investimentos no setor do transporte fluvial em que um dos pontos de origem e destino esteja no Amapá. O usuário do sistema de transporte fluvial nas embarcações que saem dos portos de Macapá tem ignorados direitos básicos como o da segurança. As próprias embarcações carecem de informações sobre a capacidade de navegar.

TAPA BURACO NÃO RESOLVE

Não basta mais só querer resolver os problemas de buracos nas ruas e avenidas de Macapá. O processo adotado ao longo dos últimos anos não dá mais qualquer garantia de que o serviço está bem feito ou tem eficácia para o problema. São buracos que se formam dentro de buracos e isso está sendo um sorvedouro do escasso dinheiro do contribuinte que está vendo, todos os dias, o tributo que paga ir pelo ralo em forma de asfalto.