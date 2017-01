Definido o secretariado da Prefeitura de Macapá para o segundo mandato do prefeito Clécio Luis

Das unidades de gestão da Prefeitura, 17 tiveram nomes confirmados como auxiliares de primeiro escalão do prefeito de Macapá.

O prefeito Clécio Luis (Rede), anunciou seis novos nomes e um remanejamento de um para compor a equipe de secretários no início do 2º mandato.

Também foram confirmadas a permanência de dez dos atuais auxiliares no primeiro escalação do Poder Executivo.

A nomeação e divulgação da equipe ocorreram na sexta-feira, dia 6. Um dos novos secretários é o vereador André Lima (PPL), que vai comandar a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac). Também tem o retorno de Claudiomar Rosa, que deixou a gestão para se candidatar à Câmara Municipal, e a inclusão a composição com novos aliados no pleito no de 2016.

O remanejamento ficou por conta de Sérgio Lemos, que saiu do Turismo para a Cultura.

No caso do vereador André Lima, quem assume a cadeira no parlamento é a suplente Dreise Alencar, da Rede, que passa a ter a maior bancada da Câmara Municipal de Macapá. Além dele, o partido também é representando por Nelson Souza e Professor Rodrigo.

Novos secretários

Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur)

Claudiomar Rosa da Silva

Coordenadoria Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana (CMMAU)

Jodoval Farias da Costa

Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac)

André Luiz Alves de Lima

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec)

Lucas Abrahão Rosa Cezário de Almeida

Instituto Municipal de Turismo (Macapatur)

Juliane Figueiredo Pereira

Secretaria Especial de Coordenação das Subprefeituras (Secsub)

Dejalma Espírito Santo Ferreira Teixeira

Remanejamento

Fundação Municipal de Cultura (Fumcult)

Raimundo Sérgio Moreira de Lemos

Permanecem

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

Silvana Vedovelli

Secretaria Municipal de Assuntos Extraordinários (Semae)

Evandro Costa Milhomem

Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir)

Maykom Magalhães da Silva

Controladoria Geral do Município (COGEM)

Nair Mota Dias

Secretaria do Gabinete do Prefeito (Secgab)

Germán Javier Loo Li Júnior

Secretaria Municipal de Administração (Semad)

Carlos Michel Miranda da Fonseca

Secretaria Municipal de Obras (Semob)

Emilio Roberto Escobar

Coordenadoria Municipal de Comunicação Social (CMCS)

José Diniz Silva de Sena

Secretaria de Governo da Prefeitura de Macapá (Segov)

Jorge da Silva Pires

Procuradora geral do Município (Progem)

Taísa Moraes Mendonça