Decreto do Governo Federal extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados no Amapá

A nova regra autoriza o Ministério de Minas e Energia a estudar concessões na área. A Reserva (Renca) tem 2,3 milhões de hectares no Amapá com alto potencial de ouro e outros metais preciosos.

O Governo Federal fez publicar esta semana, no dia 23, no Diário Oficial da União (DOU) o decreto que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), uma área com mais de 4 milhões de hectares situada na divisa entre o Sul e Sudoeste do Amapá com o Noroeste do Pará.

Com a decisão a área que tem alto potencial para exploração de ouro poderá ser concedida para a exploração mineral. Do total de hectares, cerca de 2,3 milhões ficam em território amapaense, em áreas dos municípios de Laranjal do Jari e Pedra Branca do Amapari, Mazagão e Porto Grande.

A proposta para extinção da Renca está sendo discutida desde o início do ano e faz parte do novo pacote de medidas do Governo Federal para ampliação do setor mineral do país.

Além de ouro, a reserva tem áreas para exploração de outros minerais, como ferro, manganês e tântalo.

No decreto assinado pelo presidente Michel Temer é destacado que a abertura da área vai respeitar as normas de preservação ambiental:

“A extinção de que trata o art. 1º não afasta a aplicação de legislação específica sobre proteção da vegetação nativa, unidades de conservação da natureza, terras indígenas e áreas em faixa de fronteira”, diz texto da publicação.

A abertura da Renca está sendo visto com preocupação por ambientalistas em função da grande presença de reservas naturais e tribos indígenas na área.

A reserva engloba territórios de 9 áreas protegidas, sendo no Amapá: o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Estação Ecológica do Jari, Reserva Extrativista do Rio Cajari, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, além do território indígena do povo Wajãpi.

Para o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) no Amapá nenhuma das áreas preservadas está incluída no pacote de concessões minerais e que todo o processo está sendo acompanhado por órgãos ambientais do estado do Amapá, que darão o aval para a concessão das regiões.

O DNPM justifica que a atividade de estudo e extração pode resultar em aumento de arrecadação dos municípios, reduzindo a dependência de recursos federais, além da geração de empregos diretos e indiretos com a exploração de metais nas cidades atingidas.

A Renca foi criada pelos militares que projetavam a exploração estatal de cobre na região, o que não aconteceu nos anos posteriores e impediu a atuação de mineradoras.

Dados de 2010, do Diagnóstico do Setor Mineral, produzido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) juntamente com órgãos estaduais de meio ambiente apontam que existem 250 processos para atividades minerais no território da Renca, cerca de 20% deles anteriores à criação da reserva.

O Governo Federal ainda não divulgou as regras para concessão na área discriminada.