Decisão do Pleno do TJAP anula eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa

Em sua 609ª Sessão Ordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá – TJAP decidiu pela concessão do Mandado de Segurança Nº 0000347-82.2017.8.03.0000 impetrado pelo deputado estadual Jaci Pena Amanajás, anulando a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado – ALAP, ocorrida em fevereiro deste ano.

Pela decisão, permanece no cargo o presidente da ALAP, deputado Kaká Barbosa, eleito em outra sessão daquela Casa de Leis, mas são destituídos os deputados Roseli Matos da primeira vice-presidência; Max da AABB da segunda vice-presidência; Edna Auzier da primeira secretaria; Pastor Oliveira (PRB) da segunda secretaria; Mira Rocha da terceira secretaria e Raimunda Beirão da quarta secretaria.

A Sessão Ordinária foi presidida pelo Presidente do TJAP, desembargador Carlos Tork, e contou com a participação dos desembargadores Gilberto Pinheiro (Vice-Presidente); Carmo Antônio Souza; Agostino Silvério Junior (Corregedor); Sueli Pini e João Guilherme Lages, além dos juízes convocados Mário Mazureck e Stella Simonne Ramos e do Procurador de Justiça Nicolau Crispino.