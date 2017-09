Davi garante R$6 milhões do ministério da Cultura para conclusão do Teatro de Santana

Outra parceria possível e com as escolas, com oferecimento, até mesmo no currículo escolar, oficinas de teatro e cinema.

Na terça-feira, dia 29, o senador Davi Alcolumbre (Democratas-AP) esteve em audiência com o ministro da cultura Fernando de Sá Leitão, com quem se encontrou recentemente, em seu gabinete, em Brasília, tratando do investimento do ministério na ordem de R$ 6 milhões para o reinício e conclusão da obra do teatro municipal de Santana. d

No encontro, o prefeito do município, Ofirney Sadala esteve presente apresentando o projeto da obra e a estratégia da nova proposta de trabalho da casa, que também contempla uma sala de cinema com 100 lugares.

“O teatro é algo muito importante para a população do município. Senador Davi propôs que o projeto fosse refeito e desta vez será concluído. Contratamos técnicos e em menos de 120 dias o novo plano estava pronto”, disse o prefeito.

Segundo o senador, o “cine-teatro”, como o lugar já está sendo chamado, trará uma nova roupagem para a cidade. “Fomentar a cultura significa muito mais do que ter uma opção de diversão. Desta forma, tiraremos crianças e jovens das ruas, fazendo trabalhos sociais e incentivando o conhecimento por meio das artes”.

Outra possibilidade são as parcerias com as escolas, onde poderemos oferecer, até mesmo no currículo escolar, oficinas de teatro e cinema.

Ainda era deputado federal em 2006 quando, junto com a população de Santana, pensamos numa casa de espetáculo para a cidade. Escolhemos o melhor local, mas nada foi para frente. Governos passados, absurdamente, inauguraram um esqueleto de prédio que nunca funcionou.