A data base, limite para definição do percentual de recuperação do valor de compra do salário, para os funcionários do Estado está definido que é o dia 1.º de abril. Já passou o dia, uma semana e já está ficando distante e a definição não foi anunciada pelo patrão, o Governo do Estado. Os funcionários estão apreensivos. Consideram que já estão recebendo o salário parcelado, falar em reposição ou aumento passou a ser “pecado”.

PADRE PAULO

O padre Paulo Roberto, principal articulador e dirigente do Ijoma em Macapá, está inconformado com a indecisão das autoridades e já adotou a postura defensiva e de contar apenas com a comunidade. Diz ele que não pode aceitar o apoio público, pois sabe que se o dinheiro do erário entrar por uma porta os atuais parceiros saem pela outra e, sabe perfeitamente, que não teria a mesma certeza do apoio.

BR-156

O deputado federal Vinicius Gurgel falou com tanta certeza que a BR-156 ficará pronta no prazo de dois anos que faz lembrar outras promessas desde a época deputado Antônio Pontes. Apesar da assinatura das ordens de serviços terem sido assinadas para a conclusão, essa rotina já foi realizada mais de uma vez com os mesmos interlocutores públicos e as obras não avançaram.

ACESSIBILIDADE

Os problemas estão se agravando e avançando sobre as cidades de Macapá e Santana quando o assunto é mobilidade urbana. As promessas feitas e os projetos elaborados não responderam aos questionamentos e necessidades da população. Estamos com uma cidade onde a mobilidade está prejudicada no centro, na periferia e, principalmente, nas vias de ligação entre as duas cidades.

BURAQUEIRA

O asfalto das vias de Macapá está dando mostra de que chegou ao seu limite de fadiga e duração. Basta uma chuva um pouco mais constante para que se manifestem os prejuízos que a cidade terá que suportar. O serviço de tapa buraco deixou de ser uma providência emergencial para se transforma em programa, desafiando a paciência da população e dando a certeza aos técnicos de que o serviço nem paliativo é mais.

TRANSPORTE FLUVIAL NA AMAZÔNIA

A iniciativa do Capitão dos Portos do Amapá pode render resultados muito bons. A reunião do mês de março, realizado na Capitania dos Portos, em Santana, avança para um novo encontro, agora em Macapá e com a participação de autoridades de diversos setores do Estado e dos municípios de Macapá e Santana. O objetivo é melhorar as condições de atendimento aos passageiros nas embarcações e nas estações, estas inexistentes no Amapá.

CANAL DA MENDONÇA JUNIOR

Continua completamente abandonada a obra de recuperação do Canal da Mendonça Junior, no centro de Macapá. Essa obra estava em perfeita condições quando foi anunciada melhoria. Colocada no chão pela empresa contratada e, em seguida, completamente abandonada e até hoje precisando ser resolvida.